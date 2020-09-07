Кафельников считает справедливой дисквалификацию Джоковича

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает, что арбитры справедливо дисквалифицировали первую ракетку мира серба Новака Джоковича с US Open.

«Для меня инцидент исчерпан. Дисквалификация правильная. Даже для первой ракетки мира. Он попал в судью и был отстранён. Мнения могут расходиться, но правило для всех одно», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Джоковича дисквалифицировали с US Open за то, что он попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Тарпищев заявил, что судьи US Open несправедливо обошлись с Джоковичем.