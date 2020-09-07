Тарпищев: судьи US Open несправедливо обошлись с Джоковичем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев встал на защиту первой ракетки мира серба Новака Джоковича, дисквалифицированного с US Open за попадание мячом в линейного арбитра во внеигровой ситуации.

«Я считаю, что судьи начудили просто. С Джоковичем обошлись абсолютно несправедливо. Это был не удар, это чисто обычное дело, когда мяч в руках и ты переходишь на другую сторону, — ты бросаешь мяч назад или бол-бою, которых, к слову, сейчас практически нет. Потому то, что произошло вчера, — это чистая случайность. Невозможно, чтобы наказывали из-за этого. Зная Новака, это простая случайность, из-за которой он пострадал. Это огромная и несусветная глупость», — цитирует Тарпищева Sport24.

Джоковича сняли с US Open за то, что он попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Джокович извинился за попадание мячом в линейного арбитра.