Одна потеря на троих: Медведев и Рублёв вышли в четвёртый круг US Open, Хачанов завершил борьбу

Даниил Медведев и Андрей Рублёв пробились в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Прошлогодний финалист обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа, а его соотечественник нанёс поражение итальянцу Сальваторе Карузо. Оба россиянина пока не отдали соперникам ни одного сета. В то же время Карен Хачанов завершил борьбу, уступив в пяти партиях австралийцу Алексу де Минору.

Быстрый прорыв Рублёва

В шестой день US Open первым из россиян на корте появился Андрей Рублёв. Обладатель десятого номера посева встречался с замыкающим первую сотню мирового рейтинга Сальваторе Карузо. Итальянец за всю карьеру не доходил до четвёртого круга на турнирах Большого шлема, и уроженец Москвы не позволил ему это сделать и в этот раз.

Матч между ними продлился всего лишь 84 минуты, что крайне мало для мужского поединка из трёх сетов. Два из них Рублёв выиграл всухую, не позволив Карузо взять хотя бы гейм. Некоторое сопротивление итальянец оказал только во второй партии, которая закончилась со счётом 6:4.

Россиянин играл крайне агрессивно и позволил сопернику выиграть лишь половину розыгрышей на своей первой подаче. На приёме же итальянцу совсем ничего не удавалось сделать: россиянин совершил 17 эйсов, притом что весь матч состоял всего лишь из 22 геймов. Рублёв также записал себе в актив 35 активно выигранных розыгрышей.

22-летний теннисист как минимум повторил свой прошлогодний результат на US Open и теперь постарается дойти до четвертьфинала, как это было в 2017 году. Для этого он должен взять реванш за прошлогоднее поражение у итальянца Маттео Берреттини. С ним у Рублёва на нынешнем турнире есть кое-что общее — они оба пока не проиграли ни одного сета по итогам трёх матчей. В своём поединке 1/16 финала прошлогодний полуфиналист US Open обыграл норвежца Каспера Рууда, затратив на это 123 минуты.

Победа Медведева над дебютантом мейджоров

Кроме Рублёва ещё одним россиянином, который не отдал ни одной партии, остаётся Даниил Медведев. В третьем круге он потратил чуть меньше двух часов на то, чтобы обыграть обладателя уайлд-кард Джеффри-Джона Вулфа из США.

Встреча пятой и 138-й ракеток мира закончилась со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Статус соперника, который впервые участвовал в турнире Большого шлема, нисколько не расслабил Медведева. Он провёл образцовый матч по качеству игры: в первом сете россиянин допустил всего лишь две невынужденные ошибки, а всего за матч их накопилось лишь десять, в то время как Вулф отдал таким образом в четыре раза больше очков.

Правда, сохранить за собой все геймы на своей подаче Медведеву не удалось. Американский теннисист реализовал два брейк-пойнта из четырёх, но для победы этого было по определению мало. Россиянин же выиграл семь геймов на чужой подаче.

После матча с Вулфом Медведеву пришлось высказаться о главном коронавирусном скандале US Open, связанном с Бенуа Пэром. Француз был вынужден сняться с турнира из-за положительного теста, после чего отменены были матчи у тех игроков, которые с ним контактировали. По некоторым сведениям, Пэр в последние дни тренировался вместе с Медведевым, но российский теннисист это опроверг.

«Я с ним вообще не тренировался и не знаю, откуда появилась эта информация. Не знаю, как точно они это проверяют. Вроде бы в аккредитации чип слежения, чтобы видеть, кто с кем контактировал. Они сначала подумали, что я с ним контактировал, но этого не было. Скорее всего, просто в какой-то момент находился с ним в одной комнате. Мне задали вопросы, я на них ответил, что он где-то далеко был, а я был в маске. Мне сказали: «Окей, никаких проблем, просто тестируйся каждый день». Мне это без проблем. Я уже тестов пять сдал, все негативные. Так что на мне это никак не отразилось», — заявил Медведев Eurosport.

Взлёт и падение Хачанова

Вслед за Рублёвым и Медведевым выйти в четвёртый круг мог Карен Хачанов. Если бы ему это удалось, то впервые с «Ролан Гаррос» — 2007 сразу три россиянина вышли бы во вторую неделю турнира Большого шлема. Тогда этого смогли добиться Игорь Андреев, Николай Давыденко и Михаил Южный.

Однако Хачанов уступил в пяти сетах австралийцу Алексу де Минору, которого можно было назвать самым сложным соперником среди всех, с кем играли россияне. 21-летний теннисист уже выходил в четвёртый круг US Open и приехал в Нью-Йорк защищать очки в статусе 28-й ракетки мира.

Проблемы у Хачанова начались в четвёртом гейме первого сета, когда он не смог дожать соперника на своей подаче и в итоге её упустил. Быстро отыграться россиянину не удалось, свой первый брейк-пойнт он заработал и реализовал только в конце сета, после чего снова не справился с приёмом де Минора и отдал партию.

Во втором сете Хачанову удалось полностью преобразиться и свести количество ошибок к минимуму. Хотя активно выигранных розыгрышей у него почти не было, россиянин сумел выиграть шесть геймов подряд, а затем и ещё два. Одного брейка на старте третьей партии в итоге хватило, чтобы повести в счёте.

Однако затем де Минор вернулся на тот уровень игры, который у него был в начале матча. Он не позволял себе терять мяч и практически перестал ошибаться на подаче. У Хачанова же наступил настоящий спад: своими силами он почти перестал набирать очки. В следующих двух сетах у него было лишь девять активно выигранных розыгрышей.

Уступив в четвёртой партии со счётом 4:6, россиянин затем совсем перестал сопротивляться и отдал три гейма на своей подаче в пятом сете. Третий круг US Open так и остался для Хачанова непреодолимым барьером, но зато по сравнению с прошлым годом, когда он вылетел уже после стартового матча, он смог заработать несколько рейтинговых очков.