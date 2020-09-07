Кирьос отреагировал на дисквалификацию Джоковича с US Open

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Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на дисквалификацию первой ракетки мира серба Новака Джоковича с турнира серии Большого шлема US Open за неспортивное поведение.
Кирьос отреагировал на дисквалификацию Джоковича с US Open
  • Reuters

«Представьте меня на месте Джоковича. Если я случайно попал мячом в горло болбою. На сколько лет меня бы дисквалифицировали? 5, 10 или 20?», — написал Кирьос в своём Twitter.

Джокович был дисквалифицирован с турнира по ходу матча четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Причиной дисквалификации стало попадание мячом в линейного арбитра в неигровой ситуации.

Ранее сообщалось, что Джокович потеряет рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.

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