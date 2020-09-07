Главный судья US Open объяснил решение дисквалифицировать Джоковича

Главный судья US Open Сёрен Фримель прокомментировал своё решение о дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича за попадание мячом в линейного арбитра в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Джокович попал в судью и действительно нанёс ей повреждение. Для меня было важно точно понять, что же именно случилось. Супервайзер и арбитр на вышке всё мне рассказали. В протоколе говорится, что я общался с Джоковичем. Он предоставил свою точку зрения. Он попал точно в шею судьи на линии. Тогда и было принято решение о его дисквалификации. Новак в беседе со мной настаивал, что попал случайно и из-за этого не может быть снят с турнира. Мы все согласились с тем, что он не делал это преднамеренно, но реальность такова, что он попал в судью и причинил ей боль», — цитирует Фримеля Marca.

Он также добавил, что в данной ситуации не рассматривается видеоповтор, а на принятие решения повлияла «скорость мяча в момент попадания в шею судьи».

Ранее Кафельников назвал справедливой дисквалификацию Джоковича.