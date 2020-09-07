Главный судья US Open объяснил решение дисквалифицировать Джоковича

Короткая ссылка
Главный судья US Open Сёрен Фримель прокомментировал своё решение о дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича за попадание мячом в линейного арбитра в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Главный судья US Open объяснил решение дисквалифицировать Джоковича
  • Reuters

«Джокович попал в судью и действительно нанёс ей повреждение. Для меня было важно точно понять, что же именно случилось. Супервайзер и арбитр на вышке всё мне рассказали. В протоколе говорится, что я общался с Джоковичем. Он предоставил свою точку зрения. Он попал точно в шею судьи на линии. Тогда и было принято решение о его дисквалификации. Новак в беседе со мной настаивал, что попал случайно и из-за этого не может быть снят с турнира. Мы все согласились с тем, что он не делал это преднамеренно, но реальность такова, что он попал в судью и причинил ей боль», — цитирует Фримеля Marca.

Он также добавил, что в данной ситуации не рассматривается видеоповтор, а на принятие решения повлияла «скорость мяча в момент попадания в шею судьи».

Ранее Кафельников назвал справедливой дисквалификацию Джоковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить