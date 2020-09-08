Серена Уильямс отказалась обсуждать дисквалификацию Джоковича на US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась обсуждать ситуацию с дисквалификацией серба Новака Джоковича на турнире Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

«Я не собираюсь касаться этого. Я оставлю это вам, ребята. Я просто это не трогаю», — приводит слова Уильямс сайт US Open.

6 сентября Джокович был дисквалифицирован на US Open за неспортивное поведение, после того как попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что на всех повторах видно, как Джокович сознательно бьёт мяч в сторону судьи.