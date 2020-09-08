Кафельников: на всех повторах видно, что Джокович сознательно бьёт мяч в сторону судьи

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением по поводу дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича на US Open.

«Мы все бываем подвержены эмоциям. Не знаю, что у него происходило ранее по ходу матча, но на всех повторах видно, что он сознательно бьёт мяч в сторону судьи. Не в судью, а именно в сторону. И не просто навесом — как отдают мяч болл-боям, а ударом средней силы. Возможно, он хотел, чтобы удар об стенку создал звук, на который судья обратила бы внимание и поняла бы его раздражение. Но вышло так, как вышло. Ещё раз, не понимаю, что тут можно обсуждать. Джокович снят справедливо и совершенно по делу», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

Он также отметил, что судья была не готова к такому случаю, а неподготовленного человека удар средний силы от Джоковича может отправить в нокаут. Кафельников также подчеркнул, что арбитры должны всегда оставаться в неприкосновенности.

6 сентября Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение, после того как попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Кафельников выразил мнение, что дисквалификация первой ракетки мира серба Новака Джоковича на US Open не должна обсуждаться.