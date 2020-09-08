Кафельников о дисквалификации Джоковича на US Open: у судьи на вышке не было другого варианта

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает, что дисквалификация первой ракетки мира серба Новака Джоковича на US Open не должна обсуждаться.

«Я вообще не вижу, что тут можно обсуждать. Решение совершенно понятно, справедливо, и его обсуждают только фанаты Джоковича. Даже не он сам. Потому что сам он всё прекрасно понимает. Другого варианта — ни у судьи на вышке, ни у «супервайзера» турнира — не было», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

6 сентября Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение, после того как попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Владимир Камельзон высказался о дисквалификации Джоковича на US Open.