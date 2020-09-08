Кафельников о дисквалификации Джоковича на US Open: у судьи на вышке не было другого варианта

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает, что дисквалификация первой ракетки мира серба Новака Джоковича на US Open не должна обсуждаться.
Кафельников о дисквалификации Джоковича на US Open: у судьи на вышке не было другого варианта
  • Reuters

«Я вообще не вижу, что тут можно обсуждать. Решение совершенно понятно, справедливо, и его обсуждают только фанаты Джоковича. Даже не он сам. Потому что сам он всё прекрасно понимает. Другого варианта — ни у судьи на вышке, ни у «супервайзера» турнира — не было», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

6 сентября Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение, после того как попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Владимир Камельзон высказался о дисквалификации Джоковича на US Open.

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