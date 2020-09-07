Камельзон высказался о дисквалификации Джоковича на US Open

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире Большого шлема US Open.

«Из ряда вон выходящий случай. Но то, что произошло, было сделано бессознательно. Джокович никого не хотел обидеть и попасть в судью. Теннис — эмоциональная игра. Тот факт, что Джоковича сняли по регламенту, — это верное решение. Супервайзер и директор турнира не могли поступить по-другому», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, на месте организаторов он бы оштрафовал Джоковича. При этом он отметил, что более жестокие меры против серба плохо скажутся на мировом теннисе.

«Играть против Джоковича или между собой — разные вещи», — добавил Камельзон.

Джокович 6 сентября был дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвёртого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Встреча была остановлена в первом сете при счёте 6:5 в пользу испанца. Джокович не глядя ударил по мячу. Он попал в судью на линии, которая вскрикнула и упала.

Ранее Борис Собкин назвал «комедией» реакцию судьи на попадание в неё мячом Джоковича.