Собкин назвал «комедией» реакцию судьи на попадание в неё мячом Джоковича

Заслуженный тренер России Борис Собкин дал свою оценку ситуации, случившейся на Открытом чемпионате США по теннису между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и линейным судьёй.

«К сожалению для Джоковича, ситуация банальная, прописанная чётко в правилах. У судей другого варианта, кроме дисквалификации, не было. Другое дело, что я знаю эту женщину, в которую он попал мячом. Она устроила спектакль, ничего же такого не было. Знаете, она такая женщина, которая склонна себя выставлять напоказ. Дело даже не в симуляции… Есть люди, которым хочется, чтобы на них обращали внимание. Она корчилась и изображала судороги — всё это комедия», — сказал Собкин РИА Новости.

Джокович 6 сентября был дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвёртого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Встреча была остановлена в первом сете при счёте 6:5 в пользу испанца. Джокович не глядя ударил по мячу. Он попал в судью на линии, которая вскрикнула и упала.

Ранее Кафельников назвал справедливой дисквалификацию Джоковича.