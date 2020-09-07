Собкин назвал «комедией» реакцию судьи на попадание в неё мячом Джоковича

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Борис Собкин дал свою оценку ситуации, случившейся на Открытом чемпионате США по теннису между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и линейным судьёй.
Собкин назвал «комедией» реакцию судьи на попадание в неё мячом Джоковича
  • Reuters

«К сожалению для Джоковича, ситуация банальная, прописанная чётко в правилах. У судей другого варианта, кроме дисквалификации, не было. Другое дело, что я знаю эту женщину, в которую он попал мячом. Она устроила спектакль, ничего же такого не было. Знаете, она такая женщина, которая склонна себя выставлять напоказ. Дело даже не в симуляции… Есть люди, которым хочется, чтобы на них обращали внимание. Она корчилась и изображала судороги — всё это комедия», — сказал Собкин РИА Новости.

Джокович 6 сентября был дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвёртого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Встреча была остановлена в первом сете при счёте 6:5 в пользу испанца. Джокович не глядя ударил по мячу. Он попал в судью на линии, которая вскрикнула и упала.

Ранее Кафельников назвал справедливой дисквалификацию Джоковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить