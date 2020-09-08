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Джокович призвал поддержать судью, в которую он попал мячом

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с заявлением относительно своей дисквалификации на Открытом чемпионате США по теннису.
Джокович призвал поддержать судью, в которую он попал мячом
  • Reuters

«Благодарю всех вас за положительные сообщения. Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Её вины нет абсолютно ни в чём. Я настаиваю на том, чтобы вы проявили к ней заботу и поддержали её. Такие моменты делают всех нас сильнее и лучше. Посылаю вам мою горячую любовь. Европа, жди, я уже лечу», — написал Джокович в своём Twitter.

Серб был дисквалифицирован с турнира по ходу поединка четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Причиной стало попадание мячом в линейного арбитра в неигровой ситуации.

Ранее сообщалось, что главный судья US Open объяснил решение дисквалифицировать Новака Джоковича.

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