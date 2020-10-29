Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в домашнем насилии

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Россиянка Ольга Шарыпова, которая несколько лет находилась в отношениях с немецким теннисистом Александром Зверевым, призналась, что стала жертвой домашнего насилия.
Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в домашнем насилии
  • Reuters

«В тот день я как раз гуляла с Дашей Медведевой и своим другом. Мы немного задержались, Александр разозлился из-за этого. Когда я вернулась, у нас произошла ссора. Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в Instagram, что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась несколько раз выбежать из гостиничного номера, но он не позволял мне. Я рыдала, пыталась уйти, а он хотел, чтобы я вернулась в номер и мы поговорили. Я понимала, что в тот момент никакого диалога не будет. Мне было страшно, я хотела убежать. Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал. К счастью, в тот момент появились люди, я проскочила вместе с ними на улицу. Я оказалась одна, босиком посреди улицы», — цитирует девушку «Чемпионат».

В настоящее время Зверев является седьмой ракеткой мира.

Ранее Федерер приступил к тренировкам на корте.

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