Федерер приступил к тренировкам на корте

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер возобновил тренировки на корте после травмы.
Федерер приступил к тренировкам на корте
  • Reuters

Об этом сообщает Tennis World USA. В начале сезона 39-летний швейцарец перенёс две операции на колене. Сообщается, что в последние несколько месяцев швейцарец работал над выносливостью и силой, поскольку не мог проводить с ракеткой больше двух часов в день.

Федерер — один из самых титулованных теннисистов в истории, победитель 20 турниров Большого шлема. В настоящее время он занимает четвёртое место в рейтинге АТР.

Ранее сообщалось, что проведение «Мастерса» в Париже под угрозой из-за карантина во Франции.

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