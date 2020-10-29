Источник: проведение «Мастерса» в Париже под угрозой из-за карантина во Франции

Проведение предстоящего турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Париже находится под угрозой из-за введения всеобщего карантина во Франции.

Журналистка Кэрол Бушар на своей странице в Twitter сообщила, что окончательное решение Французской федерации тенниса относительно проведения турнира станет известно 29 октября. По информации источника, если турнир состоится, то он точно пройдёт при пустых трибунах.

О введении всеобщего карантина сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он не упомянул о проведении спортивных соревнований, однако известно, что массовые мероприятия будут отменены.

Ранее Медведев победил Джунга и вышел во второй круг турнира ATP в Вене.