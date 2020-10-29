Источник: проведение «Мастерса» в Париже под угрозой из-за карантина во Франции
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Журналистка Кэрол Бушар на своей странице в Twitter сообщила, что окончательное решение Французской федерации тенниса относительно проведения турнира станет известно 29 октября. По информации источника, если турнир состоится, то он точно пройдёт при пустых трибунах.
О введении всеобщего карантина сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он не упомянул о проведении спортивных соревнований, однако известно, что массовые мероприятия будут отменены.
Ранее Медведев победил Джунга и вышел во второй круг турнира ATP в Вене.