Медведев о победе в Париже: перед турниром я не был в своей лучшей форме

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что очень рад одержать победу на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Медведев о победе в Париже: перед турниром я не был в своей лучшей форме
  • Reuters

«Это здорово, я очень счастлив. Я не показываю это после игр, но я рад выигрывать матчи. Перед турниром я не был в своей лучшей форме, играя не так уж плохо без финалов в этом году. Я жаловался жене: «О боже, у меня нет нужного уровня. У меня нет ни одного финала. Я играю так плохо». Наконец я выиграл в «Берси», на турнире, который люблю. Три титула на «Мастерсах». Я очень счастлив», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

По словам теннисиста, в финале против Александра Зверева он был готов сдаться, но смог улучшить уровень своей игры и одержать победу.

«Я играл очень хорошо на этом турнире, особенно сегодня. После первого сета я мог сдаться, потому что Саша подавал и играл очень хорошо. Я просто остался и в какой-то момент поднял свой уровень выше и выше, начав оказывать давление на него, и это сработало. Это сломало его уровень немного», — добавил Медведев.

Ранее Владимир Камельзон сравнил уровень Зверева и Медведева с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить