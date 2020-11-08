Медведев о победе в Париже: перед турниром я не был в своей лучшей форме

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что очень рад одержать победу на турнире серии «Мастерс» в Париже.

«Это здорово, я очень счастлив. Я не показываю это после игр, но я рад выигрывать матчи. Перед турниром я не был в своей лучшей форме, играя не так уж плохо без финалов в этом году. Я жаловался жене: «О боже, у меня нет нужного уровня. У меня нет ни одного финала. Я играю так плохо». Наконец я выиграл в «Берси», на турнире, который люблю. Три титула на «Мастерсах». Я очень счастлив», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

По словам теннисиста, в финале против Александра Зверева он был готов сдаться, но смог улучшить уровень своей игры и одержать победу.

«Я играл очень хорошо на этом турнире, особенно сегодня. После первого сета я мог сдаться, потому что Саша подавал и играл очень хорошо. Я просто остался и в какой-то момент поднял свой уровень выше и выше, начав оказывать давление на него, и это сработало. Это сломало его уровень немного», — добавил Медведев.

Ранее Владимир Камельзон сравнил уровень Зверева и Медведева с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.