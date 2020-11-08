Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Париже

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.
Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Париже
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки России.

Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

Для Медведева этот титул стал первым в 2020 году.

Ранее Зверев заявил, что ожидает тяжёлого матча с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже.

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