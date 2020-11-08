Медведев рассказал, как сделал селфи с Де Брёйне

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как сделал селфи с известным бельгийским футболистом Кевином Де Брёйне.
Медведев рассказал, как сделал селфи с Де Брёйне
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

«Обычно я не прошу о таких вещах. Даже когда не был знаменит. Но в прошлом году, когда я отдыхал на Минокосе, увидел там Де Брёйне. У меня есть друг, который очень похож на него. Никакой разницы. И я подумал, что мне нужно сделать с Кевином селфи хотя бы из-за этого», — приводит слова Медведева ATP Tour.

По словам теннисиста, это произошло, когда бельгиец вышел из магазина. Все вокруг захотели сфотографироваться с футболистом, и тогда Медведев решил последовать их примеру, хотя понимал, что Де Брёйне не имеет понятия о своей схожести с его другом. 

Ранее Чесноков заявил, что такой Медведев может далеко пройти на Итоговом турнире ATP.

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