Рублёв: я счастлив, что впервые буду выступать на Итоговом турнире ATP

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал своё первое в карьере попадание в число участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Я счастлив, что выиграл титул в Вене, счастлив, что впервые буду выступать в Лондоне, я очень жду этого. Мне ещё многое нужно улучшить в моей игре, чтобы иметь возможность соревноваться с восьмёркой лучших», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

После победы на турнире категории ATP-500 в Вене на счету Рублёва 3839 очков, благодаря чему он впервые в карьере завоевал путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт 5—22 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году.