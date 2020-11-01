Рублёв: я счастлив, что впервые буду выступать на Итоговом турнире ATP

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал своё первое в карьере попадание в число участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Рублёв: я счастлив, что впервые буду выступать на Итоговом турнире ATP
  • Reuters

«Я счастлив, что выиграл титул в Вене, счастлив, что впервые буду выступать в Лондоне, я очень жду этого. Мне ещё многое нужно улучшить в моей игре, чтобы иметь возможность соревноваться с восьмёркой лучших», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

После победы на турнире категории ATP-500 в Вене на счету Рублёва 3839 очков, благодаря чему он впервые в карьере завоевал путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт 5—22 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году.

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