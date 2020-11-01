Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году

Короткая ссылка
Вторая ракетка России Андрей Рублёв опередил первую ракетку мира серба Новака Джоковича по количеству выигранных в сезоне-2020 турниров.
Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году
  • Reuters

После победы на турнире в Вене в активе Рублёва пять титулов в текущем сезоне. Прежде он стал чемпионом соревнований в Гамбурге, Санкт-Петербурге, Дохе и Аделаиде.

Джокович в текущем году завоевал только четыре титула — в Нью-Йорке, Риме, Дубае и на Australian Open.

Россиянин также сравнялся с сербом по числу выигранных матчей в нынешнем сезоне — 39 побед. При этом Джокович потерпел три поражения, а Рублёв — семь.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Сонего и выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить