Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году

Вторая ракетка России Андрей Рублёв опередил первую ракетку мира серба Новака Джоковича по количеству выигранных в сезоне-2020 турниров.

После победы на турнире в Вене в активе Рублёва пять титулов в текущем сезоне. Прежде он стал чемпионом соревнований в Гамбурге, Санкт-Петербурге, Дохе и Аделаиде.

Джокович в текущем году завоевал только четыре титула — в Нью-Йорке, Риме, Дубае и на Australian Open.

Россиянин также сравнялся с сербом по числу выигранных матчей в нынешнем сезоне — 39 побед. При этом Джокович потерпел три поражения, а Рублёв — семь.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Сонего и выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вене.