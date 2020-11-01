Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году
- Reuters
После победы на турнире в Вене в активе Рублёва пять титулов в текущем сезоне. Прежде он стал чемпионом соревнований в Гамбурге, Санкт-Петербурге, Дохе и Аделаиде.
Джокович в текущем году завоевал только четыре титула — в Нью-Йорке, Риме, Дубае и на Australian Open.
Россиянин также сравнялся с сербом по числу выигранных матчей в нынешнем сезоне — 39 побед. При этом Джокович потерпел три поражения, а Рублёв — семь.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Сонего и выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вене.