Рублёв победил Сонего и выиграл турнир ATP в Вене

Вторая ракетка России Андрей Рублёв одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австрийской Вене.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для Рублёва это седьмой титул на турнирах ATP в карьере и пятый — в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что ATP не планирует переносить Итоговый турнир из Лондона.