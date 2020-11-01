Рублёв победил Сонего и выиграл турнир ATP в Вене

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австрийской Вене.
Рублёв победил Сонего и выиграл турнир ATP в Вене
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для Рублёва это седьмой титул на турнирах ATP в карьере и пятый — в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что ATP не планирует переносить Итоговый турнир из Лондона.

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