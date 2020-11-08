Лучший результат в сезоне и четвёртое место в рейтинге: Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже

Россиянин Даниил Медведев в эти дни удачно выступает на турнире серии «Мастерс» в Париже. Впервые в сезоне он дошёл до финала, обыграв канадца Милоша Раонича. А победой над Диего Шварцманом в четвертьфинале 24-летний теннисист обеспечил себе возвращение на четвёртую строчку в мировом рейтинге.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал проходящего в Париже «Мастерса». Впервые в этом сезоне 24-летний спортсмен будет бороться за титул на турнире ATP. Незадолго до этого он обеспечил себе возвращение на четвёртое место в мировом рейтинге, обойдя швейцарца Роджера Федерера.

Нынешний год для Медведева складывался не так удачно, как предыдущий. Хотя после перерыва из-за пандемии коронавируса он добрался до полуфинала Открытого чемпионата США, других значимых успехов летом и осенью он не добивался. Последовавший затем турнир в Гамбурге закончился вылетом в первом круге, как и «Ролан Гаррос», на котором Медведев за всю карьеру так и не выиграл ни одного матча.

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Выступления в Санкт-Петербурге и Вене тоже не были выдающимися. Медведев, опустившийся на шестое место в рейтинге, выиграл на двух турнирах всего лишь три матча. Единственным положительным событием за всё это время для россиянина стало попадание на Итоговый турнир года, куда также пробился Андрей Рублёв.

Наконец, на турнире в Париже Медведев смог порадовать своих болельщиков и напомнить им, что всё ещё остаётся одним из сильнейших теннисистов мира. Имея третий номер посева, россиянин сразу прошёл южноафриканца Кевина Андерсона, отказавшегося от борьбы в тай-брейке первого сета, и одержал волевую победу над австралийцем Алексом де Минором.

В четвертьфинале турнирная сетка свела Медведева с аргентинцем Диего Шварцманом. Для россиянина это был непростой с психологической точки зрения соперник. В начале года на турнире ATP Cup между ними произошёл конфликт. Недовольный своей игрой Медведев дважды ударил ракеткой судейскую вышку и предъявлял претензии аргентинской команде, после чего Шварцман заявил, что общаться и тренироваться с россиянином он больше не будет. Кроме желания выяснить личные отношения, у аргентинца был ещё один повод проявить себя — победой над Медведевым он мог обеспечить себе попадание на Итоговый турнир ATP.

Однако борьбы как таковой не получилось. В самом начале матча Медведев стал показывать свой лучший теннис со времён US Open и в один момент выиграл 12 из 13 очков, обеспечив себе преимущество со счётом 3:1 по геймам. У Шварцмана же нескончаемым потоком шли ошибки, которые только облегчали россиянину игру. На то, чтобы взять первый сет, Медведев потратил всего 36 минут.

Во второй партии аргентинец тоже почти не сопротивлялся. Медведев сделал два брейка и выигрывал почти все очки на своей первой подаче. Российский теннисист отдал Шварцману всего один гейм и одержал над ним четвёртую победу за карьеру. Заодно Медведев обеспечил себе со следующей недели четвёртое место в рейтинге ATP: он обходит швейцарца Роджера Федерера, не играющего с февраля из-за травмы колена. К слову, Шварцман всё-таки пробился на Итоговый турнир в Лондоне, когда Рафаэль Надаль обыграл Пабло Карреньо-Бусту в другом четвертьфинале.

Для первого в сезоне выхода в финал Медведеву оставалось победить канадца Милоша Раонича, которому россиянин ещё никогда не уступал. Это был матч теннисистов, которые славятся своей подачей, но в субботу этот компонент игры был намного лучше у Медведева. В стартовом сете он вновь отдал всего одно очко на первой подаче и допустил только три невынужденные ошибки. Одного брейка в итоге хватило, чтобы довести партию до победы.

One set away from a first #RolexParisMasters final 👀@DaniilMedwed takes the opener over Raonic 6-4 💥



🎥: @TennisTVpic.twitter.com/tEz1PYpUcq — ATP Tour (@atptour) November 7, 2020

Раонич попытался переломить ситуацию в восьмом гейме второго сета и заработал три брейк-пойнта. Однако каждый из них Медведев отыграл и закончил гейм в свою пользу. Вскоре россиянин героически отыгрался со счёта 40:15 на подаче Раонича и повёл с брейком, получив возможность подать на матч. Канадец всё-таки спасся и перевёл сет на тай-брейк, но начал его с четырёх проигранных очков. Медведев воспользовался моментом и с первый попытки реализовал двойной матчбол.

«Когда играешь против Милоша, то всегда находишься в зоне риска, потому что если он выиграет на твоей подаче, то ответить тем же будет очень сложно. Я понимал, что расслабляться нельзя. Первый сет прошёл отлично, мне не приходилось отыгрывать брейк-пойнты, мне и самому удалось выиграть на его подаче. Второй сет был сложнее. Игра была нервной, но я рад, что пробился в финал», — прокомментировал победу Медведев.

В финале россиянину будет противостоять немец Александр Зверев.