Медведев обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Париже
В матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором.
- Reuters
Матч завершился со счётом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Встреча продлилась 1 час 51 минуту.
Соперником россиянина по четвертьфиналу станет аргентинский теннисист Диего Шварцман.
Ранее Надаль одержал 1000-ю победу в карьере.
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