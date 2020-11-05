Медведев обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Париже

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В матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором.
Медведев обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Париже
  • Reuters

Матч завершился со счётом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Встреча продлилась 1 час 51 минуту.

Соперником россиянина по четвертьфиналу станет аргентинский теннисист Диего Шварцман.

Ранее Надаль одержал 1000-ю победу в карьере.

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