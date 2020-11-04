Надаль одержал 1000-ю победу в карьере

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал 1000-ю победу в профессиональной карьере.

Юбилейной для 34-летнего испанца стала победа над соотечественником Фелисиано Лопесом в рамках второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Надаля, который в третьем круге сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

В послужном списке Надаля 86 титулов на турнирах ATP и 20 титулов на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Албота и вышел в третий круг турнира ATP в Париже.