Надаль одержал 1000-ю победу в карьере

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал 1000-ю победу в профессиональной карьере.
Надаль одержал 1000-ю победу в карьере
  • Reuters

Юбилейной для 34-летнего испанца стала победа над соотечественником Фелисиано Лопесом в рамках второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Надаля, который в третьем круге сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

В послужном списке Надаля 86 титулов на турнирах ATP и 20 титулов на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Албота и вышел в третий круг турнира ATP в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить