Пятый титул в сезоне: Рублёв выиграл турнир в Вене и впервые завоевал путёвку на ATP Finals

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир категории ATP 500 в Вене. Он завоевал уже пятый титул за сезон и сравнялся с Новаком Джоковичем по количеству выигранных матчей за год. 23-летний спортсмен отобрался на Итоговый турнир и стал лишь пятым представителем своей страны, добившимся такого успеха.

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл пятый за сезон турнир. Свой очередной титул он завоевал на соревнованиях в Вене, которые имели категорию ATP 500. Этот успех позволил 23-летнему игроку впервые в карьере квалифицироваться на Итоговый турнир, который пройдёт в Лондоне.

После окончания перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Рублёв набрал фантастическую форму, которую сохраняет до сих пор. Он доходил до четвертьфинала Открытых чемпионатов США и Франции, одерживал победы на турнирах в Гамбурге и Санкт-Петербурге, а также поднялся на восьмую строчку в мировом рейтинге. В Вене россиянин мог бросить вызов первой ракетке мира Новаку Джоковичу и опередить его по количеству титулов за сезон — ещё два он завоевал в начале года в Дохе и Аделаиде.

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Сделать это было непросто, так как в столице Австрии собрался очень приличный состав участников. Кроме Джоковича, опасность для Рублёва представляли хозяин соревнований Доминик Тим, недавний соперник по «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас и соотечественник Даниил Медведев, у которого нынешний сезон складывается не так здорово, как прошлый.

Однако путь к финалу оказался гораздо проще, чем можно было представить. Рублёв уверенно стартовал с победы над словаком Норбертом Гомбошем, после чего без борьбы прошёл юного таланта из Италии Янника Синнера. Они отыграли всего три гейма, после чего 19-летний теннисист снялся из-за травмы.

Не всё в порядке было со здоровьем и у первого серьёзного оппонента Рублёва, которым стал третий номер мирового рейтинга Доминик Тим. Россиянин выиграл на тай-брейке первый сет, после чего не испытал проблем во втором. После поражения Тим снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы стопы. В финал Рублёв тоже прошёл без борьбы: следующий соперник Кевин Андерсон из ЮАР закончил играть, когда россиянину оставалось два гейма до победы. Хотя Рублёву во многом повезло с продвижением по сетке, сам он при этом не только не отдал ни одного сета, но и ни разу не упустил свою подачу.

Соперником Рублёва по финалу стал теннисист, который вообще не должен был играть в Вене. 42-я ракетка мира Лоренцо Сонего из Италии участвовал в квалификации и проиграл, но всё-таки вышел в основную сетку как лаки-лузер. Он сполна воспользовался своим шансом и преподнёс главную сенсацию турнира — обыграл Новака Джоковича, причём с разгромным счётом 6:2, 6:1. За всю карьеру серб никогда не уступал, выиграв меньше четырёх геймов. Обыграв затем британца Дэна Эванса, Сонего во второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP.

В решающем матче Рублёв достаточно рано обозначил своё преимущество, заработав брейк в пятом гейме. Сонего попытался не допустить, чтобы россиянин подал на сет, и стал вторым после Тима теннисистом, который заработал брейк-пойнт. Однако Рублёв взял ситуацию под контроль и довёл сет до победы. Во второй партии борьба была более упорной, но всё-таки при счёте 4:4 Рублёв снова взял подачу соперника — и этого хватило для итогового успеха.

«Этот турнир для меня особенный: моя бабушка родом из Австрии, так что в моих жилах течёт и австрийская кровь. Эта победа действительно очень важна для меня», — сказал Рублёв после пятой победы за сезон.

За весь турнир в Вене россиянин ни разу не проиграл гейм на своей подаче. Последний раз это удавалось сделать австралийцу Алексу де Минору в Атланте в прошлом году. Рублёв не только обошёл Джоковича по титулам за сезон, но и сравнялся с ним по числу выигранных матчей: они оба уходили с корта победителями 39 раз. При этом россиянин не проигрывал на протяжении 15 последних поединков.

✅ 19 wins & 1 loss in his last 20 matches.

✅ 15 straight wins at ATP500 level

✅ 3 ATP500 titles this season



What a season this is from @AndreyRublev97 😅 pic.twitter.com/wRDZvfZYQR — ATP Tour (@atptour) November 1, 2020

Приятным бонусом к очередному титулу и призовым, которые составили больше €105 тыс., стала путёвка на Итоговый турнир года. Рублёв стал лишь пятым россиянином в истории, который вошёл в восьмёрку лучших по итогам сезона. До него этого добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко и Даниил Медведев. Последний тоже отправится в Лондон закрывать текущий сезон. Двое россиян не играли в финале ATP-тура с 2000 года. К слову, половина участников Итогового турнира года будут русскоговорящими: кроме Рублёва и Медведева, на одном языке говорят Циципас и представляющий Германию Александр Зверев.