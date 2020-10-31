Рублёв о выходе в финал турнира ATP в Вене: не знаю, почему всё идёт так хорошо

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал свой выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

«Не знаю, почему всё идёт так хорошо. У меня такая замечательная команда, вокруг меня такие замечательные друзья, которые всегда меня поддерживают, и, наверное, поэтому я так хорошо играю», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Он отметил, что приехал в Вену с мыслью, что ему нечего терять и что он уже провёл отличный сезон.

«Поэтому я приехал сюда, чтобы насладиться игрой, бороться за каждое очко, каждый матч, и вот я уже в финале. Хочу продолжить думать в том же духе, и увидим, что будет завтра», — добавил россиянин.

В сезоне 2020 года Рублёв выиграл 37 матчей. Он стал победителем турниров в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Аделаиде. Он также дошёл до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и US Open. По состоянию на 26 октября 23-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что Сонего, обыгравший Джоковича, стал соперником Рублёва по финалу турнира ATP в Вене.