Поражение в трёх сетах: Рублёв уступил Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв проиграл Стефаносу Циципасу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Россиянин подавал на сет в первой партии, но всё же уступил в ней, после чего не смог оказать достойного сопротивления греческому теннисисту. У 22-летнего спортсмена из Москвы прервалась девятиматчевая победная серия, однако на следующей неделе он впервые в карьере сможет подняться в первую десятку мирового рейтинга.

Андрей Рублёв завершил выступление на «Ролан Гаррос». В четвертьфинале российский теннисист уступил Стефаносу Циципасу в трёх сетах. Матч закончился со счётом 7:5, 6:3, 6:2 в пользу шестой ракетки мира. В полуфинале греческий теннисист сыграет с победителем встречи Новака Джоковича и Пабло Карреньо-Бусты.

Рублёв и Циципас совсем недавно выясняли отношения на корте. Всего полторы недели назад, когда уже стартовали первые матчи на «Ролан Гаррос», они встречались в финале турнира в Гамбурге. Тот матч явно продемонстрировал, что во Франции у них будут самые серьёзные амбиции. По ходу трёхсетового поединка оба теннисиста имели матчболы, но свой шанс реализовал Рублёв. В Париж он поехал с титулом и продолжающейся победной серией, а Циципас — с намерением дойти до четвертьфинала и попытаться взять реванш.

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Интересно, что оба молодых игрока даже стартовали на «Ролан Гаррос» одинаково. Рублёв проиграл два первых сетах Сэму Куэрри, а Циципас так же начал матч с Хауме Мунаром. В итоге им удалось отыграться и пройти во второй круг, после чего уже продолжили путь навстречу друг другу, не встречая серьёзного сопротивления со стороны соперников. Греку, правда, повезло чуть больше — из-за отказа Альяже Бедене в 1/16 финала он провёл меньше времени на корте, чем Рублёв.

Четвертьфинал с самого начала проходил в упорной борьбе. Циципас заработал брейк-поинт уже во втором гейме, Рублёв ответил тем же в третьем, но оба так и не упустили свою подачу. Тогда россиянин стал затягивать розыгрыши, и это сразу дало результат. В следующих трёх геймах Циципас выиграл всего по одному очку, благодаря чему Рублёв смог повести с брейком.

Седьмой гейм поначалу не отличался от предыдущих. Рублёв играл напористо, гоняя соперника по всему корту, но при счёте 15:30 Циципас смог собраться и удержать подачу. С этого момента ошибки в его исполнении стали совсем редким явлением, а у Рублёва игра внезапно разладилась. У него был прекрасный шанс подать на сет, но он буквально отдал Циципасу четыре очка подряд своими неточными ударами и неудачными попытками обхитрить оппонента. Грек перехватил инициативу и выиграл ещё два гейма, не позволив разыграть первый сет на тай-брейке.

Во втором сете длинные розыгрыши приносили больше пользы уже Циципасу. Рублёв некоторое время за счёт мощной подачи пытался их сократить и набирать быстрые очки. После того, как оба теннисиста выиграли по два гейма, россиянин повёл со счётом 30:0 на чужой подаче, но Циципас не позволил сделать брейк, и тогда в игре Рублёва слова случился надлом. Он уже перестал поспевать за мячом, а выходы Циципаса к сетке почти гарантировано приносили ему очки.

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В двух следующих геймах Рублёв выиграл всего один розыгрыш с помощью эйса — на корте он ничего не мог поделать с мощными ударами соперника. После этого россиянин ещё попытался спасти партию при счёте 2:5 на своей подаче, но две ошибки подряд свели все усилия на нет. Циципас во втором сете выиграл все свои выходы к сетке и уступил лишь одно очко на своей второй подаче — такой игре Рублёву просто было нечего противопоставить.

В третьей партии разница в физической форме двух теннисистов достигла максимального размаха. Циципас в третий раз подряд взял под ноль свою подачу, а Рублёв лишь с трудом удерживал свою. В пятом гейме от очередной ошибки у россиянина сдали нервы, и он с негодованием бросил ракетку на землю. Этой эмоциональной разрядки оказалось недостаточно, и гейм на своей подаче он проиграл.

У Рублёва оставался единственный шанс на победу — если бы вдруг Циципас сам отдал матч, как это случилось недавно с ним в третьем круге Открытого чемпионата США. Но грек с каждым геймом только становился сильнее. На подаче он был безупречен и в итоге за весь третий сет отдал на ней лишь три очка. Циципас уже вёл с брейком и мог спокойно доигрывать поединок, позволяя Рублёву сохранить лицо в своих геймах. В итоге он стал первым греческим теннисистом, дошедшим до полуфинала «Ролан Гаррос».

Для Рублёва грунтовый мейджор в целом прошёл успешно. Раньше он не выигрывал ни одного матча в Париже, а теперь во второй раз за месяц дошёл до четвертьфинала турнира Большого шлема. На следующей неделе он впервые в карьере войдёт в первую десятку рейтинга ATP, если только Карреньо-Буста не дойдёт до финала. По очкам Рублёв будет совсем немного проигрывать восьмой строчке, на которую нужно в течение месяца подняться, чтобы попасть на Итоговый турнир ATP в Лондоне.