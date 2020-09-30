Американские горки: Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв американца Сэма Куэрри. Россиянин уступил в первых двух сетах, но сумел в итоге одержать победу. Также барьер первого раунда преодолела Дарья Касаткина, разгромившая француженку Хармони Тан. Завершили выступления на «Ролан Гаррос» Виталия Дьяченко, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Невероятный камбэк Рублёва

Андрей Рублёв, так же как и Даниил Медведев, к нынешнему «Ролан Гаррос» подошёл без единой победы на главном грунтовом турнире. Но если пятой ракетке мира так и не удалось прервать свою несчастливую серию, то недавний триумфатор состязаний в Гамбурге с огромным трудом всё-таки смог впервые пробиться во второй круг. Для этого ему пришлось выиграть изнурительный пятисетовый матч с Сэмом Куэрри из США.

Эта игра проходила по самому странному сценарию, который только можно было представить в теннисе. В первой партии Куэрри сразу повёл со счётом 5:2, но вскоре всухую проиграл свою подачу и позволил Рублёву провести тай-брейк. В нём американец лишь с третьей попытки закончил сет в свою пользу.

Дальше Куэрри снова блестяще стартовал и довёл своё преимущество до 5:1, после чего всё опять повторилось — Рублёв отыгрался, выиграв под ноль подачу соперника, и уступил на тай-брейке. Правда, в этот раз у россиянина тоже были сетболы в 12-м гейме, которые так и не удалось реализовать.

Третий сет начался так же, как и предыдущие два. Куэрри сразу повёл со счётом 5:2, а Рублёв принялся героически отыгрываться. В этот раз его старания не оказались напрасными. Россиянин проиграл на своей подаче всего лишь одно очко за три гейма и дважды обыграл соперника на приёме.

Дальше уже матч проходил под диктовку 13-й ракетки турнира. Он стал практически безошибочен на подаче, исполнил шесть эйсов и реализовал первый же заработанный брейк-поинт, которого хватило, чтобы сравнять счёт по сетам. В пятой партии Рублёв снова не позволил Куэрри рассчитывать на брейк и довёл матч до победы, допустив всего лишь две невынужденные ошибки. Чемпион юниорского «Ролан Гаррос» спустя шесть лет после той победы выиграл свой первый матч на взрослом уровне. Дальше Рублёв сыграет с испанцем с русскими корнями Алехандро Давидовичем Фокиной, занимающим 70-е место в рейтинге ATP.

Со счёта 0:2 по сетам отыгрался и недавний соперник Рублёва по финалу в Гамбурге Стефанос Циципас. Он обыграл испанца Хауме Мунара, заставив его капитулировать по итогам пяти партий. Греческий теннисист, имеющий пятый номер посева, сыграет во втором круге с уругвайцем Пабло Куэвасом. В этом сезоне Циципас занимает третью строчку по количеству побед, уступая только Новаку Джоковичу и Рублёву.

That's a big comeback from @AndreyRublev97 👏



The Hamburg champion gets it done after three hours and 17 minutes.#RolandGarrospic.twitter.com/IDSJjdOQtx — ATP Tour (@atptour) September 29, 2020

Победная серия Касаткиной

В отличие от Рублёва и Медведева, Дарья Касаткина всегда на «Ролан Гаррос» проходила как минимум во второй круг, а останавливалась на этой стадии и не шла дальше только в прошлом году. Свою победную серию российская теннисистка продолжила и в этом сезоне, обыграв француженку Хармони Тан со счётом 6:2, 6:1.

Успешный старт Касаткиной был и неожиданным, и в то же время предсказуемым. Для неё нынешний сезон складывался очень плохо — до пандемии россиянка выиграла всего три матча в основной сетке турниров WTA, а после проиграла в первом же матче на Открытом чемпионате США. Но на недавнем турнире в Риме Касаткина через квалификацию дошла до 1/8 финала и не смогла обыграть Викторию Азаренко только из-за того, что подвернула ногу. То, что на грунте Касаткина всё ещё достаточно сильна, она продемонстрировала.

Хотя счёт матча с Тан можно назвать разгромным, начинался он для россиянки непросто. Сразу после брейка она около 15 минут пыталась удержать свою подачу и не смогла это сделать. Соперницы потом ещё обменялись геймами на чужой подаче, после чего обладательница уайлд-кард неожиданно перестала оказывать сопротивление. Касаткина выиграла восемь геймов подряд, в трёх из них не отдав ни одного очка на приёме. Россиянка закончила матч тройным матчболом, который реализовала с первой же попытки.

Дальше Касаткину ждёт уже более серьёзное испытание, чем 238-я ракетка мира. Во втором круге с ней сыграет белоруска Арина Соболенко, имеющая восьмой номер посева. Она на старте «Ролан Гаррос» переиграла американку Джессику Пегулу в двух сетах.

Возвращение Кудерметовой на победные рельсы

Третий день «Ролан Гаррос» завершался ещё одним матчем российской теннисистки с француженкой, получившей приглашение от организаторов. Вероника Кудерметова нанесла поражение Полин Пармантье, выступавшей на домашнем турнире Большого шлема в 16-й раз.

Пармантье в этом году не выиграла ни одного матча WTA-тура, в то время как Кудерметова хотя бы была заметна до пандемии коронавируса. После возобновления сезона россиянка тоже ни разу не побеждала, но встреча с соперницей, уступающей ей больше ста позиций в мировом рейтинге, позволила исправить этот недочёт.

Уже в первом сете Кудерметова смогла взять шесть геймов подряд, отвечая на два проигранных в самом начале. Пармантье успела совершить всего два активно выигранных розыгрыша и около двух третей своих очков заработала только благодаря ошибкам оппонентки. Во втором сете француженка смогла сделать два брейка, но спасти матч это ей не помогло. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу уроженки Казани.

Кудерметова стала пятой россиянкой, вышедшей во второй круг «Ролан Гаррос». В последний раз такое представительство в женской сетке турнира Большого шлема было чуть больше года назад на предыдущем Открытом чемпионате Франции.

Поражение Самсоновой от чемпионки AusOpen

Жеребьёвку для 125-й ракетки мира Людмилы Самсоновой вряд ли можно было назвать удачной. В соперницы по первому кругу ей досталась действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии Софья Кенин, представляющая США. Но всё-таки для россиянки это был не худший вариант. В этом сезоне Кенин провела на грунте всего одну встречу с Викторией Азаренко и не смогла выиграть у белоруски ни одного гейма. Так что шанс сотворить сенсацию у Самсоновой сохранялся.

В первом сете, правда, она им не воспользовалась. 21-летняя теннисистка допустила сразу шесть двойных ошибок, что только помогало Кенин чувствовать себя увереннее на приёме. Партия закончилась со счётом 6:4 в пользу американки, после чего матч пришлось прервать на час из-за дождя. В перерыве Самсонова так и не придумала, как ей улучшить подачу, но зато она стала намного напористее в розыгрышах. Россиянка повела со счётом 5:1 и со второй попытки подала на сет.

В решающей партии Самсонова сразу повела с брейком, но Кенин из следующих семи геймов выиграла шесть необходимых для победы. Во втором круге чемпионки Australian Open будет ждать румынка Анна Богдан, а россиянка уже в следующем сезоне будет пытаться выиграть свой первый матч на турнирах Большого шлема.

Быстрый вылет Дьяченко

Вслед за Самсоновой из одиночной сетки вылетела Виталия Дьяченко. Россиянка, занимающая 116-е место в мировом рейтинге, уступила финалистке «Ролан Гаррос» 2018 года Слоан Стивенс из США. Она, в отличие от Кенин, всегда была явной фавориткой на грунте и обязательно выходила как минимум в третий круг с 2012 года.

То, что Дьяченко будет непросто противостоять Стивенс на её любимом покрытии, стало понятно уже по первому гейму. Российская теннисистка сразу же всухую отдала свою подачу. В следующих геймах она периодически навязывала борьбу, но всё-таки не такую серьёзную, чтобы изменить ход матча. В какой момент у Дьяченко снова наступил провал, и она проиграла 11 очков подряд. Стивенс одержала победу со счётом 6:4, 6:4, потратив на матч 66 минут.