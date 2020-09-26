Возвращения Надаля и Халеп, серия Джоковича и шанс на встречу Медведева с Рублёвым: чем интересен «Ролан Гаррос» — 2020

В третьем, последнем в нынешнем сезоне турнире Большого шлема по теннису — Открытом чемпионате Франции — Рафаэль Надаль постарается завоевать на парижских кортах свой 13-й титул, однако конкуренцию ему составит Новак Джокович, чья победная серия без учёта дисквалификации на US Open длится уже более 30 матчей. Симона Халеп удачно начала грунтовый сезон и намерена сместить Эшли Барти с первой строчки рейтинга WTA. А Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся в четвёртом круге, если смогут впервые выиграть на «Ролан Гаррос» и не оступиться в двух следующих.

Возвращение Надаля и Халеп

Открытый чемпионат США традиционно был последним турниром Большого шлема в сезоне, но в этом году его место занял «Ролан Гаррос». Пандемия коронавируса вынудила организаторов перенести соревнования с мая на сентябрь, чтобы не отменять их совсем. Пусть теннисистам будет непривычно осенью играть на грунте, но зато свои титулы и призовые они смогут разыграть.

«Ролан Гаррос» должен стать даже более масштабным турниром, чем завершившийся тремя неделями ранее US Open. На парижские корты будут допущены зрители (хотя и не более тысячи человек ежедневно), основную стадию предваряет квалификация, свои состязания проведут юниоры и ветераны. Всего этого в Нью-Йорке просто не было. Но главное, в столицу Франции приедут многие звёзды тенниса, которые до этого пропустили турнир в США.

Также по теме «Жаль, что не может быть двух победителей»: как Тим обыграл Зверева в финале мужского US Open Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде и впервые в карьере выиграл турнир...

В первую очередь болельщики будут рады возвращению Рафаэля Надаля. 12-кратный победитель турнира не мог пропустить свой любимый мейджор, на котором ему как обычно придётся защищать 2000 рейтинговых очков. Пока его форма вызывает определённые опасения. Испанец не выступал на харде, а на грунте дошёл лишь до четвертьфинала турнира в Риме, где уступил аргентинцу Диего Шварцману. Надалю осталось выиграть всего один титул, чтобы догнать Роджера Федерера по количеству побед на мейджорах. Сам швейцарец помешать ему не сможет — он всё так же не играет из-за операции на колене.

По сравнению с US Open мужская сетка также усилится Гаэлем Монфисом, Фабио Фоньини, Стэном Вавринкой, Кэем Нисикори и Пьер-Югом Эрбером. Совсем без потерь на «Ролан Гаррос» не обойдётся, но из соображений безопасности в этот раз снялся только Ник Кирьос. Милош Раонич, Фернандо Вердаско, Люка Пуй и Жо-Вилфрид Цонга снялись по другим причинам.

В женском турнире «Ролан Гаррос» главным будет возвращение Симоны Халеп. Вторая ракетка мира, посеянная под первым номером, недавно выиграла грунтовый турнир в столице Италии и довела свою победную серию до 14 матчей подряд (последнее поражение датируется 30 января. — RT). Если румынке удастся завоевать в Париже свой второй титул, то она возглавит рейтинг WTA вместо Эшли Барти, которая вновь предпочла остаться дома.

Именно Халеп считается главной фавориткой турнира, тем более что в женской сетке вновь случился недобор сильных спортсменок. Японка Наоми Осака получила травму после победы на US Open и не приехала в Париж. Беспокоит колено и канадку Бьянку Андрееску. С учётом Барти, турнир пропустят сразу три теннисистки из первой восьмёрки мирового рейтинга. Помимо них рассчитывать на посев могли бы также швейцарка Белинда Бенчич и китаянка Ван Цян, но и они до Парижа не доберутся.

Реабилитация Джоковича

Основным соперником Надаля в борьбе за титул станет Новак Джокович. Прошлый мейджор закончился для первой ракетки мира провалом — серб был дисквалифицирован на US Open за удар мячом в линейного арбитра. Теперь он будет стараться реабилитироваться за этот досадный случай, стоивший ему очередного титула.

Джоковичу удалось быстро переключиться на грунт. Он уже выиграл «Мастерс» в Риме, превысив достижение Надаля по победам на турнирах данной категории — до этого оба завоевали по 35 титулов. Беспроигрышная серия серба в поединках, которые длились дольше одного сета, достигла уже 31 матча.

Дополнительно Джоковича должна мотивировать мечта во второй раз собрать карьерный «Большой шлем». Для этого ему не хватает лишь одной победы на «Ролан Гаррос». Жеребьёвка позволяет сербу как минимум дойти до финала, так как и Надаль, и Доминик Тим находится в нижней половине сетки. Четвёртой подряд встречи испанца с австрийцем в поединке за титул уже не будет, и в лучшем случае они сыграют в полуфинале, чем облегчат Джоковичу погоню за Кубком мушкетёров.

Проклятие Рублёва и Медведева

В это сложно поверить, но ни Даниил Медведев, ни Андрей Рублёв ещё не выигрывали ни одного матча в основной сетке «Ролан Гаррос». В отличие от Карена Хачанова, который всегда доходил как минимум до второй недели, а в прошлом году даже пробился в четвертьфинал, они всегда вылетали в первом круге.

У Андрея может быть оправдание такой статистике — из-за травм он редко вообще состязался в Париже. В этот раз он сыграет на главном грунтовом турнире впервые за три года. На первую неделю 13-му номеру посева досталась довольно комфортная жеребьёвка. Рублёв начнёт турнир со встречи с американцем Сэмом Куэрри, а в третьем круге встретится с сербом Душаном Лайовичем или с южноафриканцем Кевином Андерсоном, разумеется, при условии, что оба не оступятся ранее, как и он сам.

Также по теме «Матч сложился очень непросто»: как Осака победила Азаренко в финале US Open Наоми Осака победила Викторию Азаренко в финале женского одиночного разряда US Open, отыгравшись со счёта 1:6, 0:2. Впервые за 26 лет...

А в четвёртом круге Рублёва может поджидать уже Медведев. В этот раз пятой ракетке мира удалось избежать встречи с кем-то из хозяев корта — в предыдущие годы он обязательно проигрывал им в первом круге, даже когда являлся безоговорочным фаворитом. В этот раз Медведев откроет турнир поединком с венгром Мартоном Фучовичем, которого он прежде неизменно побеждал.

Однако Медведев почти не имел никакой практики на грунте в этом году. Он лишь проиграл на старте турнира в Гамбурге, причём уступив снова французскому теннисисту — в этот раз это был Уго Юмбер. Если даже российское дерби в четвёртом круге «Ролан Гаррос» состоится, то фаворитом в нём будет Рублёв. На том же турнире в Германии он уже вышел в полуфинал, оставив не у дел в полуфинале Роберто Баутиста-Агута, и останавливаться на этом явно не собирается.

Хачанов с 15-м номером посева оказался в одной секции с Джоковичем. Это резко снижает его шансы на повторный выход в четвертьфинал, но даже без учёта жеребьёвки добиться этого ему будет трудно. Карен с большим трудом одолел немца Яна-Леннарда Штруффа в Гамбурге, после чего взял лишь одну свою подачу во встрече с Лайовичем. В этом году он не так здорово выступает на грунте, так что встречу с Новаком можно будет считать достойным результатом для третьей ракетки России.

Тяжёлый жребий для россиянок

В женском турнире российские противостояния начнутся с первых дней. Пропускавшие US Open Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова встретятся друг с другом в стартовом раунде. В прошлом они показывали на «Ролан Гаррос» достойные результаты, а Кузнецова даже выигрывала Кубок Сюзанн Ленглен. Но сейчас перспективы обеих весьма туманны, если судить по последним результатам.

Сезон после коронавирусной паузы вообще очень плохо складывается для российских девушек. Ни одной из них не удалось добраться до четвертьфиналов турниров WTA, даже самой низкой категории. Эту ситуацию в Риме могла бы исправить Дарья Касаткина — тогда она стартовала с двух уверенных побед и вела равную борьбу с белоруской Викторией Азаренко, пока не подвернула ногу. К «Ролан Гаррос» она успела восстановиться после травмы, но с жеребьёвкой россиянке не повезло — уже во втором круге её соперницей может стать ещё одна белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая посеяна под восьмым номером.

Впрочем, другим российским девушкам начинать турнир будет ещё тяжелее. Варваре Грачёвой будет противостоять третья ракетка турнира Элина Свитолина с Украины, а Людмиле Самсоновой — американка Софья Кенин, у которой четвёртый номер посева. Соперницы с высоким рейтингом также достались Маргарите Гаспарян и Виталии Дьяченко — одной придётся прочувствовать на себе силу бельгийки Элизе Мертенс, другой помериться силами с американкой Слоан Стивенс из США.

Рассчитывать на лёгкий старт могут разве что Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Первая ракетка России имеет 27-й номер посева, благодаря чему получила в соперницы малоизвестную австралийку Мэддисон Инглис. Блинкова же должна сразиться с победительницей квалификации. В случае успеха, обе россиянки встретятся друг с другом в следующем раунде, а дальше одной из них скорее всего придётся сыграть со Свитолиной.