Кузнецова сыграет с Павлюченковой на старте «Ролан Гаррос»

Организаторы четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — провели жеребьёвку турнирной сетки в женском одиночном разряде.

В первом круге Открытого чемпионата Франции первая ракетка России Екатерина Александрова сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис, Светлана Кузнецова сыграет с Анастасией Павлюченковой, Анна Калинская — с канадкой Эжени Бушар, Варвара Грачёва — с украинкой Элиной Свитолиной, Маргарита Гаспарян — с бельгийкой Элизе Мертенс, Дарья Касаткина — с француженкой Армони Тан, Людмила Самсонова — с американкой Софией Кенин, Вероника Кудерметовоа — с француженкой Полин Парментье, Виталия Дьяченко — с американкой Слоан Стивенс, а Анна Блинкова — с одной из победительниц квалификации.

«Ролан Гаррос» пройдёт на грунтовых кортах одноимённого теннисного клуба в Париже с 27 сентября по 11 октября. Квалификационные игры начались 21 сентября.

Действующая победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, австралийка Эшли Барти, отказалась от выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова поделилась фото из «пузыря» на «Ролан Гаррос».