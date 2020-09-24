Кузнецова сыграет с Павлюченковой на старте «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Организаторы четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — провели жеребьёвку турнирной сетки в женском одиночном разряде.
Кузнецова сыграет с Павлюченковой на старте «Ролан Гаррос»
  • Reuters

В первом круге Открытого чемпионата Франции первая ракетка России Екатерина Александрова сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис, Светлана Кузнецова сыграет с Анастасией Павлюченковой, Анна Калинская — с канадкой Эжени Бушар, Варвара Грачёва — с украинкой Элиной Свитолиной, Маргарита Гаспарян — с бельгийкой Элизе Мертенс, Дарья Касаткина — с француженкой Армони Тан, Людмила Самсонова — с американкой Софией Кенин, Вероника Кудерметовоа — с француженкой Полин Парментье, Виталия Дьяченко — с американкой Слоан Стивенс, а Анна Блинкова — с одной из победительниц квалификации.

«Ролан Гаррос» пройдёт на грунтовых кортах одноимённого теннисного клуба в Париже с 27 сентября по 11 октября. Квалификационные игры начались 21 сентября.

Действующая победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, австралийка Эшли Барти, отказалась от выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова поделилась фото из «пузыря» на «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить