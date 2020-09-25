Теннисный тренер Янчук ожидает увидеть Медведева в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил шансы россиян на Открытом чемпионате Франции.
Теннисный тренер Янчук ожидает увидеть Медведева в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Он заметил, что не считает Рафаэля Надаля очевидным фаворитом грядущих соревнований.

«Из наших лучше всего способен выступить Даниил Медведев. Андрею Рублёву и Карену Хачанову гораздо труднее показывать результат на грунте, чем на жёстком покрытии. Здесь надо играть в более вариативный теннис, быть терпеливее, создавать больше остроты. Рублёв хоть и прибавил в этом году, но вряд ли пройдёт далеко. А вот Медведева мы вполне можем увидеть в полуфинале. Он хоть и проиграл французу Уго Умберу на грунте, но показал довольно разносторонний теннис, отлично укорачивал», — цитируют Янчука «Известия».

Ранее сообщалось, что количество зрителей на матчах «Ролан Гаррос» будет уменьшено.

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