Теннисный тренер Янчук ожидает увидеть Медведева в полуфинале «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил шансы россиян на Открытом чемпионате Франции.

Он заметил, что не считает Рафаэля Надаля очевидным фаворитом грядущих соревнований.

«Из наших лучше всего способен выступить Даниил Медведев. Андрею Рублёву и Карену Хачанову гораздо труднее показывать результат на грунте, чем на жёстком покрытии. Здесь надо играть в более вариативный теннис, быть терпеливее, создавать больше остроты. Рублёв хоть и прибавил в этом году, но вряд ли пройдёт далеко. А вот Медведева мы вполне можем увидеть в полуфинале. Он хоть и проиграл французу Уго Умберу на грунте, но показал довольно разносторонний теннис, отлично укорачивал», — цитируют Янчука «Известия».

Ранее сообщалось, что количество зрителей на матчах «Ролан Гаррос» будет уменьшено.