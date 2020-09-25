Количество зрителей, допускаемых на матчи «Ролан Гаррос», будет уменьшено
- Reuters
Как сообщает LaCroix, это связано с ужесточением карантинных ограничений в стране.
Прежде организаторы «Ролан Гаррос» планировали, что на корты имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен будут допускать по 5000 зрителей, на корт имени Симон Матьё — 1500 зрителей.
«Ролан Гаррос» пройдёт на грунтовых кортах одноимённого теннисного клуба в Париже с 27 сентября по 11 октября. Квалификационные игры начались 21 сентября.
Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Фучовичем в первом круге «Ролан Гаррос».