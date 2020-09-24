Медведев сыграет с Фучовичем в первом круге «Ролан Гаррос»
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В первом круге Открытого чемпионата Франции первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Андрей Рублёв на старте турнира сыграет с американцем Сэмом Куэрри, а Карен Хачанов — с поляком Камилем Майхжаком.
«Ролан Гаррос» пройдёт на грунтовых кортах одноимённого теннисного клуба в Париже с 27 сентября по 11 октября. Квалификационные игры начались 21 сентября.
Действующий победитель Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде испанец Рафаэль Надаль начнёт защиту титула в матче с белорусским теннисистом Егором Герасимовым.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в первом круге сыграет со шведом Микаэлем Имером.
Ранее сообщалось, что Кузнецова сыграет с Павлюченковой на старте «Ролан Гаррос».