Медведев сыграет с Фучовичем в первом круге «Ролан Гаррос»

Организаторы четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — провели жеребьёвку турнирной сетки в мужском одиночном разряде.

В первом круге Открытого чемпионата Франции первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Андрей Рублёв на старте турнира сыграет с американцем Сэмом Куэрри, а Карен Хачанов — с поляком Камилем Майхжаком.

«Ролан Гаррос» пройдёт на грунтовых кортах одноимённого теннисного клуба в Париже с 27 сентября по 11 октября. Квалификационные игры начались 21 сентября.

Действующий победитель Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде испанец Рафаэль Надаль начнёт защиту титула в матче с белорусским теннисистом Егором Герасимовым.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в первом круге сыграет со шведом Микаэлем Имером.

Ранее сообщалось, что Кузнецова сыграет с Павлюченковой на старте «Ролан Гаррос».