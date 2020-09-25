СМИ: Беккеру грозит тюремный срок из-за сокрытия сведений об имуществе во время процедуры банкротства

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Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер может попасть в тюрьму на семь лет из-за невыполнения обязательств по раскрытию информации о наличии у него денежных средств и имущества во время процедуры банкротства.
СМИ: Беккеру грозит тюремный срок из-за сокрытия сведений об имуществе во время процедуры банкротства
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sky Sports.

Бывший спортсмен был признан банкротом в июне 2017 года, когда его долг составил 54 млн фунтов. Теперь он предстал перед судом по 19 обвинениям в утаивании сведений о деньгах, собственности и долгах в период с мая по июнь указанного года. В частности, Беккер умолчал о наличии объектов недвижимости в Великобритании и Германии.

Теннисист не признал свою вину. 22 октября он должен будет присутствовать в суде на предварительном слушании.

Ранее сообщалось, что тренер Виктор Янчук ожидает увидеть Даниила Медведева в полуфинале «Ролан Гаррос».

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