«Жаль, что не может быть двух победителей»: как Тим обыграл Зверева в финале мужского US Open

Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде и впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. В финале он отыгрался со счёта 0:2 по сетам, а в решающей партии не позволил Александру Звереву подать на матч после реализованного немцем брейк-пойнта. В заключительных геймах встречи австриец с трудом передвигался по корту из-за сводивших ногу судорог.

Австриец Доминик Тим одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале US Open. Матч между ними завершился со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Тим стал первым игроком с 2014 года, которому удалось выиграть свой первый турнир Большого шлема — всё это время главные титулы в теннисе доставались тем, кто уже завоёвывал их раньше. Австриец также вошёл в историю, как 150-й игрок в истории одиночных разрядов, взявший хотя бы один мейджор за карьеру.

Обоим финалистам победа на Открытом чемпионате США сулила дебютный трофей ТБШ. Для Зверева это был первый шанс заявить о себе во весь голос, в то время как для Тима — уже четвёртый. Раньше он бросал вызовы Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу на тех мейджорах, где они чаще всего становились чемпионами, и закономерно терпел поражения. Но на смену «Большой тройке» постепенно приходит новое поколение теннисистов, которому, правда, так и не удалось встретиться с ветеранами на нью-йоркских кортах в этом году.

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Опыт финальных матчей был не единственным аргументом, из-за которых Тим считался фаворитом поединка. Он также вёл с весьма внушительным счётом 7:2 в личных встречах со Зверевым, выиграв три последних очных поединка, в том числе полуфинал последнего Australian Open (3:6, 6:4, 7:6, 7:6). А на этом US Open Тим играл так, что почти не встречал сопротивления, и отдал лишь один сет Марину Чиличу. В шести матчах на турнире австриец успел выиграть 32 гейма на приёме и был лидером турнира по этому показателю. Наконец, Тим провёл на корте почти на четыре часа меньше, чем Зверев, который преодолел турнирную сетку с гораздо большими усилиями.

Но вся эта предматчевая статистика потеряла своё значение, едва теннисисты вышли на корт имени Артура Эша. Зверев избежал ставшего привычным для него провала в стартовом сете и уже в третьем гейме сделал брейк, хотя в этом ему в основном помогал Тим своими ошибками. Австриец лишился преимущества на своей подаче, и длинные розыгрыши теперь в основном оставались за немецким теннисистом.

Поведя в счёте, Зверев прибавил в агрессии и до конца первого сета отдал всего два очка на своей подаче, а также сделал ещё один брейк, воспользовавшись двумя двойными ошибками Тима. 23-летний теннисист выиграл партию со счётом 6:2, совершив 16 активно выигранных розыгрышей при шести невынужденных ошибках. У Тима же баланс этих показателей оказался отрицательным.

Второй сет долгое время напоминал первый. Тим едва справлялся с атаками Зверева и иногда выглядел потерянным на корте. Он едва взял первый же гейм на своей подаче и проиграл два следующих, не имея при этом никаких шансов на приёме. Но при счёте 5:1 в пользу Зверева Тим наконец-то дал бой немцу. Он отыграл три сетбола, сделал брейк и под ноль взял свою подачу. Австрийцу даже удалось выиграть восемь очков подряд.

Однако в десятом гейме Зверев ещё глубже загнал Тима за заднюю линию и реализовал первый же заработанный сетбол. По активно выигранным розыгрышам он по-прежнему в два раза опережал австрийца — 24 против 12. Количество ошибок у Тима при этом зашкаливало и было для него крайне нетипичным.

Третий сет начинался точно так же, как и первые два. После короткого обмена выигранными подачами Зверев опять сделал брейк в третьем гейме. Чужую подачу он взял в пятый раз, при том что в предыдущих матчах Тим в лучшем случае дважды позволял соперникам сделать брейк. Но развить успех немцу не удалось. Его ошибки на подаче и срывы в игре подарили Тиму несколько брейк-пойнтов, один из которых он реализовал. У австрийца также в два раза улучшился процент попадания первым мячом по сравнению со стартовым сетом. Постепенно инициатива стала переходить к нему, и в десятом гейме Зверев дрогнул на своей подаче — 4:6.

Один отыгранный сет по-настоящему преобразил Тима. Он вновь заиграл так же мощно и стабильно, как до этого на протяжении всего турнира. В четвёртой партии он уступил всего два очка на своей подаче и успел в концовке сделать брейк. На счету Тима оказалось всего лишь две невынужденные ошибки за сет, и с такой игрой Звереву сложно было сопротивляться.

В начале пятого сета теннисисты обменялись брейками, а в восьмом гейме немец взял подачу соперника, когда усталость Тима вылилась в судороги правой ноги, и вышел подавать на матч. Но австриец умудрился в тяжелейшем состоянии не только сравнял счёт, но и взять три гейма подряд. Перед подачей на титул Тим вдруг позвал на корт врача, чтобы он осмотрел бедро, так как ему становилось хуже и по корту он передвигался уже прихрамывая.

Победителя предстояло определить на тай-брейке — первом в решающем сете в истории US Open. По ходу этого гейма Звереву удалось отыграть два матчбола, но очередная ошибка во время исполнения кросса стоила ему поражения. Тим стал лишь пятым теннисистом в истории турниров Большого шлема, которому удалось завоевать титул после поражения в двух первых сетах. В последний раз это случилось на «Ролан Гарросе» в 2004 году, когда аргентинец Гастон Гаудио одолел своего соотечественника Гильермо Кориа, уступая по ходу матча 0:6, 3:6.

После матча австриец посетовал, что наградить титулом нельзя было и обыгранного им соперника.

«Мы познакомились в 2014 году. Это было начало прекрасной дружбы, а затем и прекрасного соперничества. Мы многого добились на корте и за его пределами. Поразительно, какой путь мы прошли, чтобы разделить этот момент. Жаль, что сегодня не может быть двух победителей. Мы оба это заслужили», — сказал Тим.

Зверев же пожелал триумфатору US Open не останавливаться на своём пути, а себе — одержать победу в следующий раз.

«Хочу поздравить Доминика с первым из многих титулов Большого шлема. Если бы ты сделал чуть больше ошибок, этот кубок был бы сейчас у меня в руках, но что поделать — сегодня я произношу речь от лица проигравшего», — отметил Зверев.

«Хочу поблагодарить свою команду за поддержку. Последние два года были непростыми для моей карьеры, но теперь мы снова движемся вперёд, и я надеюсь, что однажды мы с вами вместе поднимем этот трофей», — добавил немецкий теннисист на церемонии награждения.

Шанс побороться за титул победителя турнира Большого шлема у Зверева будет уже совсем скоро. В конце сентября стартует «Ролан Гаррос», на котором у него будет шестой номер посева. Тим же получит статус третьей ракетки турнира.