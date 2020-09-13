Осака обыграла Азаренко и во второй раз в карьере стала чемпионкой US Open

Короткая ссылка
Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Осака обыграла Азаренко и во второй раз в карьере стала чемпионкой US Open
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу 22-летней японской теннисистки.

Для Осаки это вторая в карьере победа на US Open и третья на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2018 году она выиграла Открытый чемпионат США, а 2019 году — Australian Open.

31-летняя Азаренко дважды побеждала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде — в 2012 и 2013 годах она выиграла Australian Open.

Ранее сообщалось, что Андрей Чесноков назвал фаворита в мужском финале US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить