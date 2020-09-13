Осака обыграла Азаренко и во второй раз в карьере стала чемпионкой US Open

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в финале турнира серии Большого шлема US Open.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу 22-летней японской теннисистки.

Для Осаки это вторая в карьере победа на US Open и третья на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2018 году она выиграла Открытый чемпионат США, а 2019 году — Australian Open.

31-летняя Азаренко дважды побеждала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде — в 2012 и 2013 годах она выиграла Australian Open.

Ранее сообщалось, что Андрей Чесноков назвал фаворита в мужском финале US Open.