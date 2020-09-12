Чесноков назвал фаворита в мужском финале US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде, в котором встретятся австрийский теннисист Доминик Тим и немец Александр Зверев.

«Звереву будет тяжело, если он продолжит играть так же, как с Борной Чоричем и Карреньо-Бустой, когда он всё время был в одном шаге от вылета. Тим — игрок совсем другого уровня, судя по тому, что он показывает на корте. Думаю, что именно он должен выиграть свой первый турнир Большого шлема», — сказал Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от Тима в полуфинале Открытого чемпионата США.