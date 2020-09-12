Чесноков назвал фаворита в мужском финале US Open

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде, в котором встретятся австрийский теннисист Доминик Тим и немец Александр Зверев.
Чесноков назвал фаворита в мужском финале US Open
  • Pixabay

«Звереву будет тяжело, если он продолжит играть так же, как с Борной Чоричем и Карреньо-Бустой, когда он всё время был в одном шаге от вылета. Тим — игрок совсем другого уровня, судя по тому, что он показывает на корте. Думаю, что именно он должен выиграть свой первый турнир Большого шлема», — сказал Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от Тима в полуфинале Открытого чемпионата США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить