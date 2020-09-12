Чесноков о поражении Медведева: в первую очередь здорово сыграл Тим

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от австрийца Доминика Тима в матче полуфинала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

«Тим играл очень хорошо, просто нереально. Вообще уровень игры был крайне высоким, плотность ударов зашкаливала. Всё время один бьёт в «девятку», а другой оттуда ещё лучше играет в чужую «девятку». Как Тим выдержал весь этот напор, доходил до мяча, отрабатывал на корте — это было феноменально», — сказал эксперт в интервью RT.

При этом он отметил, что Медведев боролся до конца и у него были отличные шансы на победу.

«Но я считаю, что в первую очередь потрясающе сыграл Тим, особенно на подаче. Вспомните, как в одном из геймов он не дал Медведеву реализовать пять брейк-пойнтов. Тим здорово подавал уходящий мяч под левую руку, Даниил не мог справиться с этим приёмом», — добавил Чесноков.

Ранее Чесноков прокомментировал спор Медведева с судьёй в полуфинале US Open.