Чесноков прокомментировал спор Медведева с судьёй в полуфинале US Open

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением по поводу спора российского теннисиста Даниила Медведева с судьёй во время первого сета матча полуфинала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке с австрийцем Домиником Тимом.
Чесноков прокомментировал спор Медведева с судьёй в полуфинале US Open
  • Reuters

«Я вообще не понял его решения засчитать мяч и дать очко Тиму. Даня подал, после чего просто встал и не играл. Да, он отбил мяч, но просто в свою сторону. Я не вижу логики в действии судьи. Хочется и супервайзеру задать тот же вопрос, который задавал Даниил: «Что вы здесь делаете?» Бывает, что судья ошибается, а супервайзер поправляет его. Возможно, Даниилу действительно не надо было играть, но он сразу после подачи просто остановился. Конечно, после такого он просто не мог играть сет дальше», — сказал Чесноков в интервью RT.

Ранее Медведев прокомментировал свой конфликт с судьями в матче с Тимом на US Open.

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