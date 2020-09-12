Медведев прокомментировал свой конфликт с судьями в матче с Тимом на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём конфликте с судьями в матче с австрийцем Домиником Тимом в рамках полуфинала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

«Я просто сильно разозлился. Само собой, у меня не было причин разговаривать с супервайзером. Но в теннисе меня нередко удивляет, что он находится на корте, например, на случай дисквалификации. Тогда он выходит, выносит своё решение. Это решение принимает не судья на вышке!» — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

По его мнению, он не сделал чего-то выходящего за рамки нормы, чтобы его предупреждали.

«И я сказал: «Супервайзер, сделай что-нибудь. Иначе для чего ты тут сидишь?» У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Хотя, конечно, не надо было так из-за этого сердиться», — добавил Медведев.

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. В решающем матче турнира Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Тим прокомментировал победу над Медведевым.