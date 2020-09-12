Тим о матче с Медведевым: самая сложная победа без проигранных сетов в моей карьере

Короткая ссылка
Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Тим о матче с Медведевым: самая сложная победа без проигранных сетов в моей карьере
  • Reuters

«Отличный матч, с высочайшим уровнем тенниса. Наверное, это самая сложная победа, которая была одержана мною без проигранных сетов. Даниил подавал на вторую и третью партии, и, к счастью, в эти моменты я показывал свой лучший теннис», — цитирует Тима пресс-служба турнира.

Он отметил, что вторую и третью партии мог выиграть каждый из них, а Медведев даже местами выглядел лучше.

«Пока не выходил подавать на партию… Повторюсь, это самая сложная победа без проигранных сетов в карьере. Всё могло сложиться по-другому», — добавил Тим.

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

Ранее Медведев признался, что разочарован своим поражением от Тима на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить