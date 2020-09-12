«Даниил не мог справиться с приёмами Тима»: Чесноков о поражении Медведева, финале US Open и перспективах Звонарёвой

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Открытого чемпионата США из-за того, что высокий уровень тенниса показал его соперник Доминик Тим. Такое мнение RT выразил бывшая первая ракетка СССР и России Андрей Чесноков. Он рассказал, считает ли итоговый результат Медведева успешным, назвал фаворита финального матча и оценил дальнейшие перспективы Веры Звонарёвой, ставшей чемпионкой турнира в парном разряде.

— Какое впечатление на вас произвёл матч Медведева и Тима?

— Тим играл очень хорошо, просто нереально. Вообще уровень игры был крайне высоким, плотность ударов зашкаливала. Всё время один бьёт в девятку, а другой оттуда ещё лучше играет в чужую девятку. Как Тим выдержал весь этот напор, доходил до мяча, отрабатывал на корте — это было феноменально.

— Как можете оценить игру Медведева в полуфинале?

— Он боролся до конца, подавал на сет, шансы были отличные. Но я считаю, что в первую очередь потрясающе сыграл Тим, особенно на подаче. Вспомните, как в одном из геймов он не дал Медведеву реализовать пять брейк-пойнтов. Тим здорово подавал уходящий мяч под левую руку, Даниил не мог справиться с этим приёмом.

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— Мог ли в чём-то Медведев прибавить, чтобы развернуть игру?

— Мне кажется, что его матч уже соответствовал статусу финала US Open, особенно на фоне первого полуфинала с Александром Зверевым и Пабло Карреньо-Бустой. У Зверева, например, было очень много невынужденных и двойных ошибок, а Тим и Медведев двигались с такой лёгкостью, которую немецкий теннисист вообще не показывал, кроме как в пятом сете. В целом Медведев — молодец, он боролся до конца.

— В первом сете произошёл неприятный эпизод, когда Медведев начал спорить с судьёй из-за челленджа…

— Я вообще не понял его решения засчитать мяч и дать очко Тиму. Даня подал, после чего просто встал и не играл. Да, он отбил мяч, но просто в свою сторону. Я не вижу логики в действии судьи. Хочется и супервайзеру задать тот же вопрос, который задавал Даниил: «Что вы здесь делаете?» Бывает, что судья ошибается, а супервайзер поправляет его. Возможно, Даниилу действительно не надо было играть, но он сразу после подачи просто остановился. Конечно, после такого он просто не мог играть сет дальше.

— Могла ли на итоговое выступление Медведева повлиять слишком лёгкая сетка? По сути, единственным достойным соперником до Тима был Андрей Рублёв...

— Она была лёгкой потому, что Даниил сам здорово играет. То же самое можно сказать про Тима. Он ведь просто прибил Феликса Оже-Альяссима в четвёртом круге, так же обыграл потом Алекса де Минора. По идее, Тим должен был выходить и бороться, а он их разгромно побеждал. Медведев тоже находился в прекрасной форме, не проигрывал ни одного сета.

— Для Медведева участие в полуфинале US Open — это успех или, с учётом того, что и он сам проходил дальше, и не было многих сильных соперников, вылет на этой стадии для него является неудачей?

— В той ситуации, в которой находятся игроки, успехом является то, что турниры вообще проводятся. Последние полгода были потеряны для всех, для всего спорта. Хотя теннисисты и тренировались каждый день по четыре-пять часов, но ждать чего-то в будущем никто не мог. Вот и ответ на вопрос.

— Что ждёте от финального матча с Тимом и Зверевым? Кто будет фаворитом?

— Звереву будет тяжело, если он продолжит играть так же, как с Борной Чоричем и Карреньо-Бустой, когда он всё время был в одном шаге от вылета. Тим — игрок совсем другого уровня, судя по тому, что он показывает на корте. Думаю, что именно он должен выиграть свой первый турнир Большого шлема.

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— У Тима уже были три проигранных финала мейджоров, может ли это как-то сказаться на нём в психологическом плане?

— А вы вспомните, как и кому он проигрывал. Два раза я сам живьём видел, как он играл с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». В прошлом году в полуфинале Тим устроил такой марафон с Новаком Джоковичем, что после этого ещё играть с Надалем, конечно, было непросто. Да и то — тогда в двух первых сетах борьба была, а потом Тим просто устал. В финале Australian Open австриец играл с Джоковичем — и там тоже были хорошие шансы. В общем, думаю, что опыта поражений у него уже достаточно и в этот раз он выиграет.

— Как оцените победу Веры Звонарёвой в парном турнире?

— Она всегда была шикарным игроком и в одиночке, и в паре. Я помню, как ещё десять лет назад Звонарёва вместе с Еленой Весниной обыгрывала сестёр Уильямс на Уимблдоне. Это была такая сенсация, в Лондоне американки всех просто сносили. В финале, к сожалению, Звонарёва и Веснина проиграли, но тогда Вере пришлось в тот же день сыграть с Сереной в финале одиночного турнира. Не совсем было тогда правильным проводить два матча сразу. Вере сейчас очень помогла её партнёрша Лаура Зигемунд. Она умеет всё: и подачу сделать, и с лёта сыграть, и укоротить, и подрезать. Немка мне очень нравится, она невероятно талантлива. Звонарёва и Зигемунд мне кажутся очень перспективной парой, они ещё могут что-то сотворить на других турнирах.

— Девушки объединились прямо перед US Open, до этого никогда вместе не играли. Вас удивило, что в итоге они выиграли вместе титул?

— Их победа показала, как они понимают и чувствуют друг друга. В будущем они будут очень хорошей парой, хотя Вера уже не девочка — ей 36 лет. Но думаю, два-три года она ещё будет блистать.