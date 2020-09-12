Тарпищев рассказал, что стало решающим фактором в матче Медведева и Тима

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что австриец Доминик Тим был психологически более устойчив, чем россиянин Даниил Медведев в полуфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Тарпищев рассказал, что стало решающим фактором в матче Медведева и Тима
  • Reuters

«Ясно, что Медведев находится в элите. Но нужно отдать должное Тиму, который был очень моторным и в хорошей физической форме, со здоровой психикой. Он своего не отдал, а Даня просто подарил шесть-семь очень важных мячей. Это были собственные ошибки, которые, в принципе, и решили исход встречи. Даня психологически неровно выдерживал напряжение поединка, в отличие от Тима», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, Медведев перехватил инициативу во втором сете, и если бы он выиграл эту партию, то матч мог пойти совсем иначе, но его ошибки предопределили исход.

«Посмотрим на статистику, сначала Даня пробежал на 1,2 км больше, а в итоге Тим пробежал больше. То есть Даня нашел нить игры и начал гонять соперника. Но, повторюсь, эти неровности в психологической составляющей не позволили выиграть. Но матч был высокого уровня. Сейчас Дане нужно дальше совершенствоваться», — добавил Тарпищев.

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. В решающем матче турнира Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Медведев прокомментировал свой конфликт с судьями в матче с Тимом на US Open.

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