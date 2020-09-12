Австрийский теннисист Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в финале US Open

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Австриец Доминик Тим прокомментировал тот факт, что встретится в финале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Австрийский теннисист Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в финале US Open
  • Reuters

«В жизни нас с Сашей Зверевым объединяет дружба, а на корте — соперничество, и то, что мы сыграем друг с другом в финале турнира Большого шлема, — это просто невероятно. Если победа будет за мной, это будет мой первый «Шлем». Если проиграю — что ж, позвоню Энди Маррею», — сказал Тим в эфире Eurosport.

Маррей выиграл свой первый турнир Большого шлема после трёх проигранных финалов. Тим тоже уже трижды уступал в финалах мейджоров.

В полуфинале австриец одолел россиянина Даниила Медведева. 

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, что стало решающим фактором в матче Медведева и Тима.

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