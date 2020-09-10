Железные нервы: как Медведев отыграл три сетбола и победил Рублёва в четвертьфинале US Open

Даниил Медведев одержал победу над Андреем Рублёвым и второй раз подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Матч продлился 2 часа 27 минут и завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). При этом по ходу первого сета финалист прошлогоднего US Open отыграл три сет-бола, а в третьем был вынужден взять медицинский перерыв из-за проблем с плечом.

Матч Открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым можно по праву назвать уникальным событием. Как минимум по той причине, что до настоящего момента россияне ни разу не встречались в четвертьфинале турниров Большого шлема. При этом в последний раз два российских спортсмена доходили до данной стадии соревнований в далёком 2007 году. И если Николай Давыденко сумел обыграть Гильермо Каньяса и добраться до полуфинала, то Игорь Андреев уступил Новаку Джоковичу.

Медведев подходил к этому противостоянию в статусе однозначного фаворита. За него говорил опыт выступлений как на крупных первенствах в целом, так и на US Open в частности. Год назад Даниил великолепно смотрелся в Нью-Йорке и находился в шаге от трофея, но в финале не смог справиться с Рафаэлем Надалем. Кроме того, за свою карьеру он не только ни разу не проиграл Рублёву, но и не отдал ему ни одного сета. Впервые он оказался сильнее в Будапеште в 2016-м, а затем — в Цинциннати и Санкт-Петербурге три года спустя. Причём на последних двух турнирах они также сошлись на стадии 1/4 финала.

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Пусть Рублёв и не мог похвастаться выступлением в финале мейджора, но его тоже нельзя назвать дебютантом решающих раундов. В 2017 году он уже доходил до четвертьфинала US Open, по пути обыграв таких грозных противников, как Григор Димитров и Давид Гоффен. Окажись россиянин в нижней части сетки, он вполне мог бы пройти дальше, но ему не повезло встретиться с тем же Надалем.

Как и положено соотечественникам, в преддверии матча теннисисты отзывались друг о друге исключительно с уважением. Так, Медведев в комплиментарной манере высказался об атакующем стиле игры Рублёва и назвал его одним из лучших игроков на планете, а Андрей, в свою очередь, восхищался бойцовским характером визави.

Начало противостояния получилось равным. Спортсмены медленно вкатывались в игру и предпочитали не рисковать, концентрируясь на собственной подаче. Вплоть до 11-го гейма ни одному из них не удалось выиграть и трёх розыгрышей на приёме, что лишь подчёркивало напряжённый характер матча. При этом поначалу Рублёв демонстрировал не слишком высокий процент попадания первым мячом (39%), однако был крайне эффективен на втором, взяв 16 из 25 очков суммарно.

Также первый сет запомнился внезапным отключением электроэнергии на стадионе имени Артура Эша. При счёте 6:5 в пользу Рублёва на арене погас свет, поэтому теннисисты были вынуждены приостановить игру. Через десять минут электроснабжение восстановили, и встреча продолжилась.

По ходу тай-брейка стало складываться ощущение, что Медведев не успел полноценно включиться в борьбу. Он с ходу отдал один из двух розыгрышей на своей подаче и уже спустя пару минут уступал со счётом 2:5. Но именно в этот момент Андрей не смог справиться с нервами. Сначала он допустил двойную ошибку, а затем не реализовал три сет-бола, проиграл пять очков подряд, а вместе с ними и партию. При этом свою злость он выплеснул на наставника Фернандо Висенте, в ходе одного из эпизодов ошибочно посоветовавшего ему взять «челлендж».

Во втором сете Рублёв сумел не только взять себя в руки, но и наладил первую подачу. Процент попадания первым мячом скакнул до 68%, что должно было позволить ему действовать в более атакующей манере, но на деле он практически перестал рисковать. Да, в сравнении с первой партией ему удалось втрое сократить число невынужденных ошибок (9 — 3), зато на 70% уменьшилось число активно выигранных мячей (10 — 3).

Медведев же почувствовал себя хозяином положения и практически перестал ошибаться. На первой подаче он взял все 14 розыгрышей, а на второй уступил лишь три из девяти. Что касается приёма, то Даниил долгое время не форсировал игру, но в шестом гейме включил полные обороты и сделал брейк. Правда, не обошлось и без помощи Рублёва, дважды не сумевшего подать первым мячом. Финалист прошлогоднего US Open повёл со счётом 4:2 и уже не позволил сопернику создать себе проблем по ходу сета.

Третья партия во многом напоминала первую. Теннисисты брали свою подачу и пытались немного поддавливать на чужой, но ни разу не смогли довести дело до счёта 40:40. Процент первой подачи у обоих упал ниже 60%, но в остальном всё осталось на своих местах. В отличие от Рублёва, Медведев не боялся рисковать и пытался пополнять количество активно выигранных розыгрышей. В итоге таковых набралось 20, но и число невынужденных ошибок оказалось довольно велико — 17. У Андрея эти показатели составили девять и пять соответственно.

При счёте 4:5 в пользу противника Медведев заставил немного поволноваться своих поклонников. Теннисист заявил о наличии проблем с плечом и взял медицинский тайм-аут. Пауза продлилась около четырёх минут, после чего Даниил продолжил играть как ни в чём не бывало.

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Судьба противостояния решилась на тай-брейке, начало которого получилось довольно нервным. Медведев с ходу сделал мини-брейк, но сразу вернул должок, допустив вторую двойную ошибку в матче. Теннисисты заметно нервничали и раз за разом сомневались в решениях арбитров, вследствие чего брали «челленджи» по ходу трёх из четырёх первых розыгрышей.

Вплоть до счёта 5:5 преимущество переходило от одного спортсмена к другому, но в решающий момент на первый план вышли опыт и мастерство Даниила. Мощнейшая подача первым мячом помогла ему заработать матч-бол, а шикарный обратный кросс поставил точку в матче. Медведев в четвёртый раз в карьере обыграл Рублёва и вновь вышел в полуфинал Открытого чемпионата США.

«В конце было тяжело. Возможно, впервые за год я праздновал победу, потому что в конце было очень тяжело. Я чувствовал, что могу попасть в беду, поэтому был очень рад победе на тай-брейке. Одно очко решило исход двух сетов, так что это был действительно тяжёлый матч... Андрей играл невероятно. Он играл очень хорошо, поэтому я очень доволен своей победой», — признался Медведев.