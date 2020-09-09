Второй раз в карьере: Звонарёва вышла в финал US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва во второй раз в карьере вышла в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. Вместе с немкой Лаурой Зигемунд она обыграла Анну Блинкову и Веронику Кудерметову. В мужских одиночных соревнованиях до полуфинала впервые добрался немец Александр Зверев. Он сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который, в свою очередь, в пяти партиях сломил сопротивление канадца Дениса Шаповалова.

Возвращение Звонарёвой в финал US Open

Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал парного турнира среди женщин на Открытом чемпионате США. Звонарёва уже выигрывала этот трофей 14 лет назад, когда она выступала в паре с француженкой Натали Деши и обыграла в решающем матче соотечественницу Динару Сафину со словенкой Катариной Среботник.

О том, что в финале выступит как минимум одна представительница России, было известно ещё по итогам четвертьфинальных матчей. После этого раунда соперницами Звонарёвой и Зигемунд стал молодой дуэт Анна Блинкова — Вероника Кудерметова. Последними россиянками, которые играли в финале парного турнира нью-йоркского мейджора, были Екатерина Макарова и Елена Веснина, завоевавшие титул в 2014 году.

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До нынешнего US Open Звонарёва и Зигемунд ни разу не играли вместе и попали в сетку турнира по защищённому рейтингу. Это не помешало им до встречи с россиянками выбить из борьбы сразу два сильных дуэта — Викторию Азаренко с Софьей Кенин и посеянных под вторым номером Элизу Мертенс с Ариной Соболенко.

Матч с участием трёх российских теннисисток и одной немецкой продлился более двух с половиной часов. В первом сете Звонарёва и Зигемунд упорно сопротивлялись и спаслись с нескольких брейк-поинтов, прежде чем сами взяли чужую подачу и повели в счёте. Однако Блинкова и Кудерметова смогли не только отыграться, но и сделать брейк при счёте 6:5 в свою пользу.

Вторая партия началась с того, что российские теннисистки очень легко отдали свою подачу, и опытные соперницы сразу этим воспользовались, чтобы нарастить преимущество до 5:2. Однако Блинкова и Кудерметова проявили характер и сначала отыграли два сетбола в восьмом гейме, а потом взяли подачу соперниц. Однако интернациональный дуэт всё-таки довёл партию до победы, под ноль приняв следующую подачу оппоненток.

Третий сет разделился на две половины — сначала обе стороны выиграли по два гейма на приёме, потом уже не отдавали свою подачу. По логике, партия должна была плавно добраться до тай-брейка, но внезапно Кудерметова проиграла три очка на своей подаче. Звонарёва и Зигемунд моментально воспользовались подарком и реализовали первый же матчбол — 5:7, 6:3, 7:5.

«Мне понравился вызов, который я себе бросила: вернуться в форму и усердно тренироваться, это что-то особенное. Конечно, я скучаю по дому. Стало немного труднее, чем раньше, потому что хочется как можно больше времени проводить с семьёй и дочерью. Но, несмотря ни на что, я всё равно рада быть здесь и соревноваться», — сказала Звонарёва после матча.

Unseeded veterans. Still getting it done.



Laura Siegemund and Vera Zvonareva are into the final in doubles after defeating Blinkova and Kudermetova 5-7, 6-3, 7-5 💪@laurasiegemund I @verazvonarevapic.twitter.com/Rvo6PjRWXx — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020

Для российской теннисистки это будет первый финал турнира Большого шлема после рождения дочери. Соперницы российско-немецкого дуэта определятся 9 сентября в матче Эйжи Мухаммад и Тейлор Таунсенд против Николь Мелихар и Сюй Ифань.

Зверев проходит, Шаповалов выбывает

Кроме Андрея Рублёва и Даниила Медведева, в четвертьфинал мужского одиночного турнира на US Open пробились ещё два теннисиста с российскими корнями, но только один из них прошёл дальше. Александр Зверев второй раз в карьере сумел добраться до полуфинала мейджора благодаря победе в четырёх сетах над Борной Чоричем — 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3, а Денис Шаповалов, к разочарованию его поклонников, не смог воспользоваться дисквалификацией Новака Джоковича и одолеть Пабло Карреньо-Буста.

Многие эксперты считали хорвата одним из самых неудобных соперников для немца. И когда первую партию отчётного поединка Зверев отдал почти без борьбы, казалось, что они правы. Но Зверев нашёл в себе силы прибавить и одержать волевую победу.

Сначала он проявил характер по ходу второй партии, когда при счёте 4:3, 40:30 в пользу Чорича «выгрыз» его подачу. Затем не дрогнул на двух тай-брейках. А в заключительном сете отыграл четыре брейк-поинта на одной из своих подач, после чего планомерно дожимал Борну в ключевых розыгрышах.

Следующим соперником Зверева станет испанец Пабло Карреньо-Буста. Его матч с Шаповаловым продлился больше четырёх часов и завершился в пятом сете. Канадец смотрелся на корте более чем достойно. Он 26 раз подал навылет, удачно завершил 52 выхода к сетке из 70 и записал себе в актив 76 активно выигранных очков. Это помогло ему взять две партии, причём одну из них — под ноль. В двух других испанец был лучше на тай-брейках.

В начале пятого сета испанец попросил медицинский тайм-аут. Пауза явно пошла ему на пользу, потому что после неё он позволил канадцу выиграть на приёме лишь четыре розыгрыша из 24. Шаповалов же хоть и не испытывал проблем на своей подаче, но в шестом гейме совершил несколько невынужденных ошибок и позволил сопернику оформить брейк, который в итоге и решил исход матча. Карреньо-Буста спустя три года вновь добрался до полуфинала US Open.