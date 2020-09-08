Беккер назвал инцидент с линейным арбитром самым тяжёлым моментом в карьере Джоковича

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Бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича и экс первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал дисквалификацию серба с Открытого чемпионата США за попадание мячом в линейного судью.
Беккер назвал инцидент с линейным арбитром самым тяжёлым моментом в карьере Джоковича
  • Reuters

«Шокирован, как и все остальные. Мы с Новаком давно знакомы, зовём друг друга семьёй. Это, наверное, самый тяжёлый момент в его карьере. Он нарушил правила, организаторы приняли верное решение. Хорошо, что на матче не было зрителей, — у него есть привычка отправлять мяч в сторону трибун. Он был в лучшей форме, не проиграл ни одного матча в сезоне, шёл к 18-й победе на турнирах Большого шлема. Теперь всё потеряно, он уехал домой. Мы уже знаем, что у нас будет новый победитель. Сумасшедший турнир Большого шлема», — цитирует Беккера Yahoo Sports

Джокович попал мячом в линейного судью во время первого сета матча четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Серб был дисквалифицирован с турнира и не получил призовые.

Ранее Джокович призвал поддержать судью, в которую он попал мячом.

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