Тренер Муратоглу назвал Тима и Медведева главными фаворитами US Open

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу рассказал, кого считает фаворитами турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

«Эта ситуация — невероятная возможность для Доминика Тима, Даниила Медведева, Александра Зверева. Я бы выделил только их, хотя Тим и Медведев — главные фавориты. Но они с одной стороны турнирной сетки, поэтому у других теннисистов тоже есть шанс. Тим впечатлил меня больше, чем Медведев. Думаю, он выиграет турнир», — цитирует Муратоглу Tennis Majors.

При этом он отметил, что Зверев тоже выглядит раскрепощённо на Открытом чемпионате США и имеет большой шанс на триумф.

Ранее сообщалось, что Зверев стал первым полуфиналистом US Open в мужском одиночном разряде.