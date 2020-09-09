Медведев: жаль, что с Рублёвым играем не финальный матч

Пятая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет соотечественник Андрей Рублёв.

«К встречам со своими соотечественниками готовлюсь совершенно обычно — это очередной теннисный матч. Действительно круто, что мы смогли так далеко зайти по сетке турнира. Один представитель России гарантированно в полуфинале — это здорово. Конечно, играя с соотечественником, ты жалеешь, что это не финальный матч. В случае с Рублёвым так сложилась сетка, потому, надеюсь, мы покажем хороший теннис», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

В прошлом розыгрыше US Open Даниил дошёл до финала, где в пяти партиях проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю.

Ранее тренер Муратоглу назвал Тима и Медведева главными фаворитами US Open.