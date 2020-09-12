Триумф спустя 14 лет: Звонарёва второй раз в карьере выиграла US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США в парном разряде. В финале она вместе с немкой Лаурой Зигемунд взяла верх над американкой Николь Мелихар и китаянкой Сюй Ифань со счётом 6:4, 6:4. Этот титул стал для россиянки третьим в турнирах Большого шлема.

Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд победила на Открытом чемпионате США в парном разряде среди женщин. В финале им противостояла третья сеяная пара турнира — Николь Мелихар и Сюй Ифань. Перед решающей игрой фаворитками считались именно американка и китаянка как минимум по той причине, что их соперницы до нынешнего US Open никогда не играли вместе и вообще попали в сетку по защищённому рейтингу.

При этом на пути к финалу 36-летняя Звонарёва и 32-летняя Зигемунд одолели несколько сильных пар. Они прошли Викторию Азаренко с Софьей Кенин, выбили посеянных под вторым номером Элисе Мертенс с Ариной Соболенко, а в полуфинале обыграли россиянок Веронику Кудерметову и Анну Блинкову.

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Таким образом, решающий матч мейджора был для Звонарёвой и Зигемунд возможностью доказать, что их результаты не являются случайностью. И в итоге им это удалось. Они справились с Мелихар и Ифань за 1 час 22 минуты, одержав победу в двух сетах — 6:4, 6:4.

Встреча в целом прошла за явным преимуществом российско-немецкого дуэта. Звонарёва и Зигемунд лучше действовали на приёме, сделав девять брейк-пойнтов за игру. Кроме того, они совершили только восемь невынужденных ошибок, что практически в два раза меньше, чем у соперниц (15).

Уже в начале первой партии при счёте 1:1 Звонарёва и Зигемунд сделали брейк, а затем смогли взять ещё три гейма подряд. При этом максимально агрессивно действовала немка, которой удавалось не только отлично атаковать, но и действовать практически безупречно на приёме.

В середине сета третья сеяная пара турнира стала чаще играть через Звонарёву, которая выглядела менее уверенно. За счёт этого представительницы США и Китая всё же смогли отыграть три гейма. Но затем на своей подаче спортсменки из России и Германии всё же «дожали» соперниц.

Во втором сете американка и китаянка сразу проиграли два гейма, а в третьем чуть не проиграли на своей подаче. Однако в тот момент им всё же удалось спастись. Далее на своих розыгрышах Меликар и Ифань действовали уже увереннее, дважды выиграв свою подачу под ноль. Тем не менее к этому моменту россиянка пришла в себя и стала не только дополнять партнёршу, но и в некоторых моментах выглядеть стабильнее. Кроме того, Звонарёва и Зигемунд выиграли 20 из 24 возможных очков на своей подаче во втором сете и не сделали ни одной невынужденной ошибки, что и помогло им довести матч до победы.

Таким образом, спустя 14 лет Звонарёва смогла завоевать свой второй титул US Open и в третий раз выиграть турнир Большого шлема в парном разряде в целом. Примечательно, что последний раз россиянкам удавалось завоевать титул нью-йоркского мейджора в 2014 году — тогда это совершили Екатерина Макарова и Елена Веснина.

«Снова победить на US Open — великолепное чувство. 14 лет назад я первый раз выиграла здесь титул, и эти две недели были просто великолепны. У наших же соперниц ещё много побед впереди. Выражаю благодарность Лауре. Мы сошлись практически в последнюю минуту, но у нас всё очень здорово получилось. Мы хорошо провели вместе время, и у нас остались самые позитивные эмоции от совместной игры. Будем ли мы продолжать вместе играть? Да, наверняка мы ещё выступим в паре в будущем. Также благодарю всех, кто помогал мне», — сказала Звонарёва после игры.

Зигемунд, для которой этот титул стал первым на ТБШ в парном разряде, в свою очередь, также поблагодарила россиянку и посвятила победу своей умершей тёте.

Успех пары отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Звонарёва молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен. Если бы не травма, которая выбила её на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю таких женщин, вернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени. Так что позвоню, поздравлю — она большая молодец. У неё к тому же был день рождения на прошлой неделе», — цитирует Тарпищева ТАСС.