Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разряде

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Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд одержали победу над американкой Николь Меликар и представительницей Китая Сюй Ифань в финале турнира серии Большого шлема US Open в парном разряде.
Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разряде
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российско-немецкого дуэта.

Для 36-летней Звонарёвой это третья победа на турнирах Большого шлема в парном разряде. В 2006 году она выиграла US Open, а в 2012-м — Australian Open.

32-летняя Зигемунд впервые победила на турнире Большого шлема в парах.

Ранее сообщалось, что Мате Павич и Бруно Соарес стали победителями US Open в мужском парном разряде.

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