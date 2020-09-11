Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разряде
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российско-немецкого дуэта.
Для 36-летней Звонарёвой это третья победа на турнирах Большого шлема в парном разряде. В 2006 году она выиграла US Open, а в 2012-м — Australian Open.
32-летняя Зигемунд впервые победила на турнире Большого шлема в парах.
Ранее сообщалось, что Мате Павич и Бруно Соарес стали победителями US Open в мужском парном разряде.